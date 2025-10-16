Д-р Росица Кръстева: Ракът не е присъда, важно е да се открие навреме (Видео)

„Ракът не е страшен, страшното е непознатото.“

В подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“ д-р Росица Кръстева от МБАЛ „Уни Хоспитал“ обяснява, че ракът на дебелото черво е едно от заболяванията, които могат да протичат тихо и безсимптомно години наред. Първите признаци често са кървене, анемия, промени в изхожданията, подуване или болки в корема, но обикновено тези симптоми се появяват в по-късните стадии, когато туморът вече е достигнал значителен размер.

„Когато човек започне да губи кръв, дори и в малки количества, организмът компенсира дълго време. Често първият повод за изследване е анемията. Но тогава вече сме закъснели с поне няколко години“, предупреждава д-р Кръстева.

Затова тя настоява, че профилактичните гастро- и колоноскопии трябва да станат част от културата на здравето у нас.

„Не бива да чакаме симптоми. След 45-годишна възраст всеки човек, дори без оплаквания, трябва да направи гастро- и колоноскопия. Това са изследвания, които могат да открият полипи или предракови изменения в момент, когато лечението е напълно успешно“, обяснява онкологът.

Съвременната апаратура и методите на работа вече правят тези процедури бързи, щадящи и безболезнени. Изследването може да се извърши под кратка упойка и пациентът се възстановява още същия ден.

„Днес ние можем да лекуваме рака успешно – не само в ранните, но и в напредналите стадии. Пациенти живеят по десет и повече години. Диагнозата рак не трябва да бъде синоним на страх, а на отговорност“, подчертава д-р Кръстева.