Д-р Росица Кръстева: Наследствеността има значение, но скринингът спасява животи (Видео)

„Наследствеността е важна. Ако родител е имал рак на дебелото черво, децата трябва да започнат профилактика по-рано – около 45-годишна възраст.“

В подкаста „Докторе, кажи“ на тема „Рак на дебелото черво“ д-р Росица Кръстева от МБАЛ „Уни Хоспитал“ подчертава, че семейната история е ключов рисков фактор, който не трябва да се подценява. В тези случаи лекарите препоръчват редовен скрининг – гастро- и колоноскопия, дори при липса на симптоми.

„Скринингът не е случайна проверка, а система. Той трябва да бъде организиран от държавата, така че хората да бъдат канени активно, а не да разчитат на случайни инициативи.“

Д-р Кръстева посочва примера на Франция, където всяка година се провеждат масови скринингови кампании. Хората получават покана за изследване според възрастта и фамилната им обремененост.

„Профилактиката е добра инициатива, но скринингът е спасение. Ранното откриване на заболяване не само спасява човешки живот, но и намалява разходите на държавата за лечение. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-щадящо е лечението“, казва онкологът.

Според нея България има нужда от национална програма за скрининг, която да осигури път на пациента и контрол на резултатите. „Това е инвестиция в бъдещето – и в човешкия, и в икономическия смисъл.“