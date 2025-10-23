Д-р Росица Кръстева: Колоноскопията не е страшна – медицината е щадяща и модерна (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Колоноскопията е изследване, което може да се направи напълно спокойно, под упойка и с модерна техника.“

В подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“ д-р Росица Кръстева от МБАЛ „Уни Хоспитал“ призовава хората да преодолеят страха си от това изследване. По нейните думи негативните спомени от миналото, когато колоноскопията се правеше без упойка, нямат нищо общо с днешната практика.

„Модерната апаратура позволява прецизно и безболезнено изследване. Пациентът е в пълен комфорт, а процедурата отнема само няколко минути. След кратък престой в клиниката човек може спокойно да се прибере у дома.“

Това изследване е ключово за ранното откриване на полипи – доброкачествени образувания, които с времето могат да се превърнат в предракови или ракови изменения.

„Колоноскопията не влошава качеството на живот, тя го запазва. В рамките на два дни човек може да направи нещо, което му осигурява спокойствие за години напред“, казва д-р Кръстева.

Тя напомня, че същото важи и за гастроскопията, която позволява ранна диагностика на заболявания на стомаха и хранопровода. „Днес тези процедури са безопасни, хуманни и могат да спасят живот – буквално.“