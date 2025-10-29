Д-р Росица Кръстева: Балансът в храненето и движението е естествена защита за здравето (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Спокойствието също е здраве.“

В разговора за подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“ на тема „Рак на дебелото черво“ онкологът д-р Росица Кръстева от МБАЛ „Уни Хоспитал“ подчертава, че здравето започва с ежедневните ни навици.

„Разходките, плуването, колоезденето – това са прости неща, но те връщат равновесието в човека. А спокойствието е здраве.“

По отношение на храненето тя препоръчва средиземноморския модел – повече риба, зехтин, плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни. „Крайностите никога не са полезни. Организмът има нужда от всичко – белтъци, въглехидрати и мазнини. Важно е не количеството, а качеството на храната“, уточнява онкологът.

Д-р Кръстева напомня, че избягването на готови и преработени храни, прекомерен алкохол и тютюнопушене е също толкова важно, колкото и профилактичните прегледи. „Няма универсална диета, има личен баланс. Ако сме умерени, организмът ни отговаря с благодарност“, казва тя.