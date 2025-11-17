Д-р Росица Кръстева: Митовете убиват, страхът от лекар е най-големият враг (Видео)

„Българинът още се страхува да ходи на доктор – а това е грешка.“

В подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“ онкологът д-р Росица Кръстева от МБАЛ „Уни Хоспитал“ призовава към повече доверие в медицината и по-малко суеверия.

„Първият мит, който трябва да развенчаем, е че ракът е присъда. Той не е. Това е диагноза, която може да бъде лекувана успешно. Колкото по-рано я поставим, толкова по-добри са шансовете.“

Друг мит, който онкологът често среща, е страхът от самите изследвания. „Никой вече не страда по време на процедура. Има упойка, има комфорт, има грижа. Хората трябва да знаят, че медицината е хуманна и целта й е да помага, не да плаши.“

Д-р Кръстева подчертава, че всеки стадий има лечение. „Най-лошата диагноза е тази, за която няма лечение. Ракът вече не е такава. Не бива да се отказваме, нито да се крием. Да се изследваме, да питаме, да се лекуваме – това е пътят.“