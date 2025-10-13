„Дървото на живота“ във ВМА с 4 нови листенца от днес

Медици, военни пилоти и трансплантирани от екипите на Военномедицинска академия (ВМА) пациенти отбелязаха Европейския ден на донорството. „Дървото на живота" в памет на донорите бе допълнено с имената на четирима души, дали през 2025 година шанс за втори живот на тежкоболни пациенти.

ВМА ще продължи да инвестира и да стои твърдо зад националната програма за донорство и трансплантации. Тя не е икономически изгодна, но е от изключително значение за държавата и обществото, каза началникът на ВМА генерал-майор проф. д- Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

Той изказа благодарност на всички страни, които са ангажирани с този процес: На близките, които са взели тежкото решение да дарят органите на своите близки, показвайки гражданска съвест и отговорност. На нашите екипи – това са цяла армия от медицински специалисти, над 70 на брой, които участват в една трансплантация, и често остават скрити зад камерите. На военните пилоти от Авиобаза „Враждебна", които независимо от метеорологичната обстановка са на бойния си пост и помагат за спасяването на животи. На агенция „Медицински надзор" за перфектната организация при отделните ситуации.

Донорството е въпрос на доверие и солидарност между хората и здравната система. Прекланям се към решението на близките на донорството, пред апостолската работа на медицинските екипи и пред силата на трансплантираните, заяви доц. д-р Силви Кирилов, министър на здравеопазването.

От своя страна изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор" Иванка Динева подчерта, че темата трябва ежедневно да присъства в живота ни. И в тази връзка вече са започнали кампания сред ученици.

Благодаря на всички колеги от екипа на ВМА за сърцатата работа, защото всеки от тях има частица принос за успешните трансплантации, подчерта проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология.

На 30 ноември 2023 г. получих втори шанс за живот, в резултат на благородното решение на семейството на моя донор и на екипа на ВМА, каза един от трансплантираните пациенти Сергей Белалов. Той показа пред присъстващите над 10 медала, които е спечелил на различни спортни състезания и подчерта, че участието му в тях има една единствена цел – да се популяризира донорството и трансплантациите: След трансплантация има друг живот. Благодаря.