Храната безспорно е удоволствие – какво се случва обаче, когато се сблъскваме с редица неприятни усещания след хапване? Подуването на корема и газовете след хранене биха могли да бъдат предизвикани от множество фактори, най-честите сред които са нарушеният баланс на микроорганизмите в чревния микробиом, прием на трудно смилаеми храни или на такива, към които проявяваме чувствителност, преяждане или твърде бързата консумация, стрес, недостиг на ензими, състояния като синдром на раздразненото черво. Съвсем естествено възниква въпросът какво бихме могли да предприемем, за да облекчим неприятната симптоматика и тук на помощ идват пробиотиците.

Всички знаем, че приемът на пробиотици е сред най-препоръчваните методи за облекчаването на състояния като подуване, газове, болка и тежест след хранене, нередовен стомах и киселини. Причината за тяхната ефективност се крие в изобилието от пробиотични щамове, които колонизират червата ни и възвръщат финия баланс между „полезните“ и „вредните“ организми в нашата микрофлора. Космическите храни ProLact обаче не са просто пробиотици, а пробиотична функционална храна, първоначално създадена за космическата програма Интеркосмос. Може би се чудите каква е връзката между космическата храна и стомашните проблеми? Космонавтите се сблъскват с много по-сериозни храносмилателни проблеми, поради липсата на гравитация. Липсата на земно притегляне от една страна забавя храносмилането и червата става по-лениви, а от друга страна нарушава и потока на кръв в тялото и в тази връзка и към стомаха и червата, което допълнително усложнява храносмилането и усвояването на полезните вещества от храната.

Нека разгледаме в повече детайли връзката между консумацията на пробиотик и облекчаването на стомашния дискомфорт.

Какво всъщност представляват подутият корем и газовете и какви са причините за тях?

Когато изпитваме дискомфорт след хранене, е редно да се вслушаме в сигналите на тялото си и да направим по-комплексна оценка на здравето на стомашно-чревния си тракт.

Газове се образуват, когато в червата ни настъпи процес на ферментация на несмлени хранителни остатъци – най-често това биват въглехидратите и захарите. Сред често срещаните причини за затрудненото храносмилане откриваме дефицита на определени храносмилателни ензими, имащ отношение към здравето на микрофлората.

При наличието на дисбиоза „вредните“ бактерии биха могли да произвеждат съединения като метан или водород, допринасящи за възникването на газове и подуване след хранене. Затова и приемът на пробиотик обикновено води до облекчение – възвръщането на равновесието в бактериите спомага за контрол върху производството на подобни съединения. Чувствителността към определени храни и затрудненото им усвояване (глутен, лактоза, фруктоза) също биха могли да доведат до газообразуване. Свръхрастежът на бактерии в тънките черва (SIBO) и синдромът на раздразненото черво (IBS), все по-често срещащи се днес, също спадат към факторите.

Разбира се, съществуват и далеч по-тривиални причини за газообразуването – говоренето, дъвченето на дъвка и поемането на прекомерно много въздух по време на ядене също биха могли да допринесат за тази неприятна симптоматика.

Ролята на микробиома и как приемът на пробиотик може да помогне?

Микробиомът представлява съвкупност от трилиони микроорганизми, населяващи нашите черва. Балансираният микробиом участва в регулацията на редица имунни, нервни и ендокринни процеси и е ключов фактор за доброто усвояване на нутриентите, синтеза на хормони и невротрансмитери, подобряване на имунния отговор и облекчаването на неприятната стомашно-чревна симптоматика.

Както вече споменахме, дисбиозата, ферментацията на въглехидратите и захарите, нездравословната диета и недостигът на храносмилателни ензими са все предпоставки за оплаквания като газове и подуване, но добрата новина е, че приемът на най-добрия български пробиотик често дава благоприятни и трайни резултати.

Колонизирайки стомашно-чревния тракт с „полезни“ бактерии, пробиотикът помага, като намалява газовете, подуването и чувството за тежест, подкрепя храносмилането и прави червата ни с по-добър толеранс към фибрите.

Как да намерим правилния пробиотик за подуване и газове?

На пазара изобилства от продукти – ето защо е важно да открием точния пробиотик, който максимално ефективно да ни помогне при симптоми на газове и подуване.

Сред пробиотичните бактерии, доказали своята висока ефективност при храносмилателни смущения са щамовете Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus – добрите бактерии на българското кисело мляко, изключително характерни за нашия регион и традиционното българско кисело мляко. За да е качествен пробиотикът, е важно да обърнем внимание както на броя на CFU (колонизиращите единици бактерии в продукта), така и на метода на производство – микроенкапсулираните пробиотици се характеризират с изключително голяма преживяемост и бионаличност на щамовете, тъй като са предпазени от микроскопична обвивка, предпазваща ги от влиянието на околната среда и силната стомашна киселина.

Българските космически храни – ProLact, изцяло базирани на технологията използвана в космическата програма Интеркосмос и разработено по проекта Шипка представляват свръх концентрат на българско кисело мляко – със своите полезни бактерии, както и бленд от полезни аминокиселини, пептини, както и фибри под формата на пектин. Продуктите са разработени като пробиотични функционални храни на прах, както и пробиотици в капсули, обогатени допълнително с различни съставки, като растителни екстракти, ензими и други.

ProLact Balance+ е микроенкапсулиран пробиотик, обогатен с бамбукови фибри и храносмилателни ензими за по-пълноценно метаболизиране на храната и облекчаване на стомашния дискомфорт. Лактобацилус булгарикус и Стрептококус термофилус работят в синергия и успешно предотвратяват симптомите на дисбиозата, включително газообразуването, подуването, усещането за тежест и нередовния стомах. За максимално добър ефект е препоръчително да приемаме пробиотика за период от поне четири седмици, като най-оптималното време за прием е по едно и също време всеки ден с храна. За оптимален резултат може да се комбинира с ProLact Detox на прах.

Не забравяйте и ежедневните навици

Избора на здравословни храни, избягването на газообразуващи храни и напитки и управлението на стреса. Добре изградените ежедневни навици в комбинация с добре подбрания пробиотик, какъвто е ПроЛакт Баланс+, са правилната формула за крепко здраве и оптимално храносмилане. Бъдете здрави!