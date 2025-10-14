Няма да вдигат здравни осигуровки и потребителската такса при лекарите (Обновена)

Министерството на здравеопазването не предлага увеличаване на здравните осигуровки от догодина. Това заяви в Габрово министър Силви Кирилов.

Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари.

"Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипитата... чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1-ви януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", поясни здравният министър.

До края на годината очакваме да имаме пет медицински хеликоптера, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов,, цитиран от БТА.

Министърът каза още, че скоро ще пристигне четвърти вертолет. Два хеликоптера в момента са в Сливен и един в София.

„До юни - юли следващата година ще имаме още три медицински хеликоптера. Площадките за хеликоптери с тази в Габрово са вече девет. Идеята е за 18 площадки, някои изостават, но имат проблеми при строителството с терена. Това е за първия етап, за който е осигурен финансов ресурс. Идеята е да има площадки във всички областни градове", каза министър Кирилов.

Той обоснова липсата на хеликоптер за откриването на площадката в Габрово с немалкия финансов ресурс за пътуването на техника.