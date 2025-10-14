ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Ударите на Русия отново са насочени срещ...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21497433 www.24chasa.bg

Няма да вдигат здравни осигуровки и потребителската такса при лекарите (Обновена)

2612
Силви Кирилов КАДЪР: БНТ

Министерството на здравеопазването не предлага увеличаване на здравните осигуровки от догодина. Това заяви в Габрово министър Силви Кирилов.

Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари.

"Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипитата... чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1-ви януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", поясни здравният министър.

До края на годината очакваме да имаме пет медицински хеликоптера, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов,, цитиран от БТА.

Министърът каза още, че скоро ще пристигне четвърти вертолет. Два хеликоптера в момента са в Сливен и един в София.

„До юни - юли следващата година ще имаме още три медицински хеликоптера. Площадките за хеликоптери с тази в Габрово са вече девет. Идеята е за 18 площадки, някои изостават, но имат проблеми при строителството с терена. Това е за първия етап, за който е осигурен финансов ресурс. Идеята е да има площадки във всички областни градове", каза министър Кирилов.

Той обоснова липсата на хеликоптер за откриването на площадката в Габрово с немалкия финансов ресурс за пътуването на техника.

Още здравни новини вижте тук
Силви Кирилов КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници