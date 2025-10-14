59 са вече бебетата, родени с помощта на донорската ин витро програма на София

59 са вече децата, за които Столична община е получила информация, че са се родили след финансиране от бюджета на София на инвитро процедури с донорски яйцеклетки, съобщиха от "Московска" 33.

Наско е най-новото попълнение в групата бебета, чиито родители са участвали в програмата на общината за финансово подпомагане на семействата и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки. Той се е родил с размери 2,730 кг и 51 см под грижите на д-р Владимиров в Инвитро клиника "София", разказаха от щастливото семейство.

Уникалната за страната общинска програма беше приета през 2015 г. Основната ѝ цел е да подпомага жители на София, които не могат да осъществят репродуктивна функция със собствени яйцеклетки и за които не е предвидено финансиране от Центъра за асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването. До момента, след финансиране по програмата на общината, е получена официално информация за родени 36 момчета и 23 момичета, между които и четири двойки близнаци.

Според Фондация "Майки за донорството", която участва в създаването ѝ, това е най-успешната донорска програма, по която работят през изминалите 10 години. По данни на организацията от над 400 двойки, финансирани от Столична община, с деца са се сдобили над 260 семейства. Тъй като по-голямата част от двойките не желаят да споделят, че са станали родители с помощта на донорска яйцеклетка, конкретна информация за тях няма.

На следващата си сесия Столичният общински съвет ще реши дали да актуализира предвидените в бюджета на София средства за "Инвитро програмата". До миналата година за нея бяха отделени 100 хил. лв., а за 2025 г. се планира финансирането да достигне 200 000 лв. Докладът за увеличението вече е одобрен от здравната комисия. Негов вносител е д-р Антон Койчев, председател на Програмния инвитро съвет и зам.-председател на здравната комисия в СОС.