Ново проучване показват защо алкохолът е вреден за деца

Тийнейджъри, които започват да консумират алкохол около 12-годишна възраст, са изложени на по-голям риск от вреди, свързани със спиртните напитки в периода на ранната им зрелост, предаде Синхуа, позовавайки се на австралийско проучване.

Изследването, проведено в период от десет години, е ръководено от Националния център за изучаване на алкохола и наркотиците (NDARC) към Университета на Нов Южен Уелс, Австралия. Проследени са 900 австралийски тийнейджъри, като са били отчетени техните навици, свързани с употребата на алкохол, се казва в изявление на институцията.

В Австралия минималната законна възраст за закупуване на алкохол е 18 години. Проучването показва, че колкото по-рано подрастващите започнат да употребяват спиртни напитки, толкова по-висок за тях е рискът от прекомерна консумация на алкохол в ранната зрелост и вредата върху тяхното здраве е по-голяма. Тези, които са започнали да консумират алкохол като малолетни, са с 24% по-склонни да съобщават за месечни епизоди на прекомерна употреба спиртни напитки около 20-годишната си възраст, например консумация на най-малко четири различни питиета наведнъж. Те страдат от вреди, свързани с алкохола със 73 % повече от тези, които са започнали да пият на и след 18-годишната си възраст, се посочва в изследването.

Подрастващите, които започват да пият по-рано са изложени и на по-висок риск от алкохолна зависимост, злоупотреба и разстройство, свързано с консумирането на алкохол, според проучването, публикувано в списанието „Адикшън“, пише БТА.

„Нашите заключения подкрепят настоящите препоръки към тийнейджърите да избягват алкохола до достигане на пълнолетие и засилват необходимостта от здравна интервенция, насочена както към децата, така и към родителите“, каза Ейми Пийкок, заместник-директор на NDARC и старши автор на проучването.

Изследването противоречи на представата, че редките дегустации на спиртни напитки под родителски надзор са безобидни, тъй като рисковете от вреди, свързани с алкохола не зависят от консумираното количество.