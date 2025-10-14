Над 3 милиарда души по света страдат от неврологични заболявания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната здравна организация (СЗО) призова за засилване на глобалните мерки за справяне с неврологичните заболявания, като подчерта, че много мозъчни състояния могат да бъдат предотвратени или лекувани при наличие на подходящи услуги, съобщи АФП и БТА.

Неврологичните разстройства засягат над 40 % от населението на света – над 3 милиарда души, и са причина за над 11 милиона смъртни случаи всяка година, показват данните на СЗО.

През 2021 г. сред десетте основни неврологични разстройства, които допринасят за смъртността и инвалидността, са инсулт, мигрена, болестта на Алцхаймер, менингит и идиопатична епилепсия.

Въпреки това структурни, финансови и социални причини възпрепятстват прогреса при борбата с тези заболявания, докато широко разпространените предразсъдъци и стигматизацията пречат на някои хора да потърсят лечение, съобщава агенцията на ООН.

СЗО „призовава за спешни и координирани действия в световен мащаб, основани на доказателства, за да бъде даден приоритет на здравето на мозъка и да се развиват неврологичните грижи“.

Само 63 държави днес разполагат с национална политика за неврологичните разстройства, като 34 от тях заявяват, че имат заделени финансови средства за тях.

„При повече от един от трима души в света, които живеят със състояния, засягащи мозъка, ние трябва да направим всичко, което можем, за да подобрим здравните грижи, от които се нуждаят“, казва заместник генералният директор на СЗО Джеръми Фарар.

Много от тези заболявания могат да бъдат предотвратени или ефективно лекувани, но услугите остават недостъпни за много хора, особено в селските и по-слабо развитите райони, където населението много често се сблъсква със стигматизация, социално изключване и финансови трудности.

През 2022 г. Световната здравна асамблея прие план за действие срещу епилепсията и други неврологични разстройства, за да намали тяхното въздействие.

Но при първия си обзор на световните мерки в отговор на неврологичните разстройства СЗО посочи, че в държавите с ниски доходи има 80 пъти по-малко невролози, в сравнение със страните с високи доходи.

„Това означава, че за много пациенти диагностиката, лечението и грижите просто са недостъпни“, добавят от организацията.