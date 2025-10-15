Първи случаи на грип, но засега повече болни от Ковид и вируси

Първи случаи на грип в страната, но засега все още има много повече заболели от респираторни вируси и Ковид-19, обясни д-р Гергана Николова пред Би Ти Ви.

По думите й октомври е месецът, в който е препоръчително да се постави противогрипна ваксина.

Не бих съветвала никой сам да си поставя диагноза. Грипът започва рязко с висока температура, болки в гърлото, мускулите и ставите, суха кашлица, обилна секреция от носа и очите. За съжаление, заболяването протича различно при всеки, затова казваме, че не трябва да започва лечебният курс с антибиотици, както много често се случва. Той не лекува температурата, категорична е д-р Николова.

По думите й вече се правят бустерни ваксини за Ковид, поръчани за ваксините за грип. "Сега е най-удачното време, в момента все още няма рискови температури, има достатъчно време да се изгради добра имунна защита", добави д-р Николова.