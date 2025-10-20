"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов подход познава слабите страни на вирусите

В разгара на сезона, характерен с многобройни вирусни атаки и чести инфекции, в повечето случаи на горните дихателни пътища, е много важно да сме подготвени с точната защита, която да ни позволи да минем леко през тях.

Ако не си осигурим правилната защита и неглижираме симптомите или пък се лекуваме неправилно, инфекцията може да доведе до сериозни усложнения. Именно затова не бива да се подценява.

Понякога се случва хора, които имат грипен вирус, да развият и тежки бактериални инфекции. А грипът и другите респираторни вирусни заболявания могат да доведат до пневмония. Особено уязвими са хората в напреднала възраст и тези със съпътстващи хронични заболявания.

Всичко за вирусите и как да им се противопоставим предстои да научите от следващите редове в разговора ни с проф. д-р Ваня Юрукова, дм, Пулмолог (Белодробни болести), Вътрешни болести.

- Проф. Юрукова, нека започнем с най-честите белодробни заболявания, с които се сблъсквате в практиката си. Кои са те?

- Бих искала да започна най-напред с това, че по статистически данни България е сред лидерите в Европейския съюз по заболеваемост от респираторни заболявания. В практиката си като специалист пулмолог се сблъсквам с немалко заболявания на респираторната система.

Най-честите заболявания са възпаленията на дихателните пътища, известни като остър бронхит, а не рядко придружени със спастична компонента. Причиняват се от вирусни, от атипични патогени, които водят до възпаление на бронхите, но може да се наблюдава и бронхоспазъм. В повечето случаи, навременното и правилно лечение води до пълно възстановяване.

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) също е сред най-разпространените заболявания на дихателната система. Наблюдава се при пушачи и се харакеризира с ограничение на въздушния дебит на белите дробове.

Много от заболяванията могат да бъдат предотвратени или управлявани чрез ранна диагностика и правилно лечение. Често те се дължат на недобре лекувани заболявания, свързани с остро протичане на сезонни инфекции, които се задълбочават в следствие на неправилно лечение.

- Кои са рисковите групи за поява на инфекции на дихателните пътища?

- С по-висок риск от развитие на белодробни инфекции са хората в напреднала възраст, със съществуващи заболявания, водещи заседнал начин на живот. Също така хора с хронични респираторни или други тежки заболявания, както и хората с отслабена имунна система.

Към рисковата група спадат още пушачите, хората изложени на замърсители, токсини и професионални вредности.

- Какво можем да предприемем, за да не се стигне до хоспитализация и утежняване на инфекциите ?

- Превенцията на белодробни инфекции и предотвратяването на усложнения, като хоспитализация, изисква активно управление на личното здраве, редовно лечение на хронични заболявания и търсене на адекватна помощ при първи симптоми на инфекция.

В тази връзка, приемът на определени за целта имуномодулиращи, общоукрепващи и противовирусни препарати, биха могли да ограничат вирусната инфекция още в началото.

Първите симптоми на вирусната инфекция са висока температура, втрисане, понякога главоболие, изпотяване, ставни и мускулни болки, отпадналост, умора.

Обичайно симптомите ескалират на втория - третия ден от началото на болестта, дори може да се стигне до прием в болница, ако симптомите са тежки или има риск от усложнения.

Изключително важна стъпка е ограничаването на вирусната или бактериална инфекция още в начален етап, преди да са се развили симптомите и да се стигне до усложнения.

- Какво трябва да съдържат препаратите, предназначени за ограничаване на вирусната инфекция при първи симптоми?

- Трябва да се започне със щадящи натурални препрарати, които да ограничат разпространението на бактерии в лигавиците на устата и носа.

Такава е ролята на един природен белтък лактоферин, който притежава множество здравословни ползи и е известен със своето антивирусно и антимикробно действие. Лактоферинът може да редуцира риска от вирусни инфекции и да помогне на организма да се справи по-бързо с тях.1

Той не позволява проникването на вирусите и размножаването на бактериите в организма, и така се намалява микробния товар. Лактоферин блокира хепаран сулфат, необходим на COVID-19 за трансфера до рецептора на клетката, по този начин предотвратява навлизането на вируса в клетката.2

Също така играе важна роля в защитата срещу бактериални инфекции, като инхибира тяхното размножаване и свързване с клетките. Усилва естествения имунен отговор, като помага на организма да бъде по-устойчив на инфекции. Спомага за намаляване на възпалителния отговор и защитата на тъканите от увреждания.

Другата съставка, която също потиска репликацията на вирусите е кверцетин. Квeрцетин има обещаващ потенциал за потискане на вирусната репликация и усилване на имунния отговор, като е доказано, че оказва влияние върху респираторни, херпесни и хепатитни вируси. 3

Той може да инхибира някои вирусни ензими, които са необходими за репликацията на вирусите, като например РНК полимеразата при някои вируси.

Квeрцетин има способността да модулира възпалителните пътища, като инхибира активността на NF-κB (важен транскрипционен фактор, свързан с хроничното възпаление). 4

Това важи особено при пациенти с алергични прояви - бронхиална астма, алергичен ринит и други. Кверцетин намалява тежестта на алергично предразположени пациенти с вирусно заболяване. Чрез намаляване на възпалителната реакция, квeрцетин може да подпомогне организма в борбата с инфекцията и да предотврати усложнения.

Продължаваме с още няколко растения - aфрикански пеларгониум, златен корен и кестен, които имат способността да неутрализират свободните радикали, предотвратяват и контролират респираторните заболявания.

Африканският пеларгониум има клинично доказано противовирусно действие. Той е безопасно и ефективно средство за лечение на остри инфекции на горните дихателни пътища.5

А златният корен и андографисът, освен че намаляват остротата на белодробните увреждания чрез инхибиране на производството на цитокини, играят ролята и на адаптогени, които подпомагат тялото да се пребори по-лесно с инфекцията, намаляват чувството на умора и изтощение, по време на боледуването.6,7,8 Златния корен намалява тежестта на треската и болките по мускулите.

Продуктът, който съдържа всички тези ключови съставки е ВИРУХЕЛТ.

Той представлява комбинация от 6 много внимателно подбрани природни съставки, всяка от които с клинично доказани ползи и с широк спектър на действие, както и взаимно допълващ се ефект. Тяхната роля е да подпомагат естествената защитна функция на организма, особено в периодите на повишен риск от заразяване с вирусни инфекции.

Като продукт с ефективен състав, ВИРУХЕЛТ е достатъчно да се приема само 5 дни, като действа в ранната фаза на вирусна инфекция, намалява микробния товар, повишава съпротивителните сили на организма, съкращава периода на боледуване и спомага за по-бързото възстановяване.

ВИРУХЕЛТ притежава доказан двоен механизъм на действие, не само върху причинителя, а и върху симптомите.

Много важно е да отбележим, че продуктът има способността да запазва тонуса и жизнената енергия.

Той потиска възпалението в горните дихателни пътища, с което се ограничава възпалението още при първия прием на ВИРУХЕЛТ и се гарантира бързото оздравяване на организма.

Освен имуномодулиращия и антивирусен ефект, ВИРУХЕЛТ има и симптоматично действие, което облекчава основните признаци на инфекцията и намалява свързания с тях дискомфорт.

ВИРУХЕЛТ стимулира имунния отговор на организма, което подпомага по-бързото възстановяване от вирусната инфекция.

Той може да бъде полезен като превенция и проява на първи симптоми на инфекции, причинени от различни респираторни вируси, което го прави изключително ценен продукт при настинки и вирусни инфекции.

ВИРУХЕЛТ може да се комбинира с други лекарства при съпътстващи хронични заболявания.

- За кого е подходящ ВИРУХЕЛТ?

- Вирухелт е подходящ при първи симптоми на вирусни респираторни инфекции или обостряния на хронични белодробни заболявания. Той е полезен за стопиране или облекчаване на симптомите на инфекцията и подпомага възстановяването, притежава противовъзпалителна, антиоксидантна и имуномодулираща активност.

Вирухелт е подходящ за прием от лица над 12 години и над 40 кг. Не се препоръчва по време на бременност.

