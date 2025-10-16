Специалистите ще преглеждат през октомври и ноември.

Дискова херния, дископатия, шипове, увреждания на междупрешленните дискове, сколиоза. Общото между тях? Болката, която причиняват и нуждата от навременна консултация със специалист и то с богат опит, прилагащ съвременни неврохирургични подходи за диагностика и терапия. „Софиямед“ в лицето на своя немски екип от специалисти, предлага точно това.

Мнението потвърждава от първо лице изявеният германски неврохирург от български произход д-р Петър Маджуров, който пристигна със своя екип неврохирурзи от Германия у нас в края на юни. Те ще извършват консултативни прегледи и операции в УМБАЛ „Софиямед“ и през октомври и ноември, а визитите им са по покана на лечебното заведение за обмяна на опит между специалистите в областта на последните достижения на съвременните и иновативни неврохирургични интервенции.

В Световния ден на гръбнака, който се отбелязва днес (World Spine Day), от болницата уточняват, че освен в лечението на целия спектър от гръбначни заболявания, д-р Маджуров и екипът му са в помощ на пациентите от България и с хронични болкови синдроми, следствие на посттравматична увреда в областта на гръбначния стълб и краниофациална болка, невралгия на тригеминалния нерв; синдроми при компресия на периферните нерви и др.

В екипа, установяващ немския стандарт на диагностика и лечение в „Софиямед“, са изявени специалисти и в лечението на мозъчни тумори и тези на черепната основа.

Системите за краниална и гръбначна навигация, за планиране на операцията, за невростимулация, специализирана рентгенова система тип О-рамо, както и иновативнa апаратура за неинвазивно измерване и прецизно интерпретиране на мозъчната дейност по време на операция, са само част от високите технологии, които съпътстват работата на екипа у нас. Заедно със своята дългогодишна експертиза и последна дума на техниката апаратура, специалистите гарантират на българските си пациенти максимална прецизност при осъществяване на неврохирургичните интервенции. И уточняват, че не винаги операция се налага.

„Това е един от най-големите страхове на съвременния човек, страдащ особено от болки, причинени от гръбначно заболяване - дегенеративно или следствие на травма. Важно е да уточним, че операция не винаги се налага“, казва д-р Маджуров.

Той и екипът му за близо 3 месеца са извършили в България над 600 консултативни прегледа и едва при 5% от пациентите се е наложило оперативна намеса. Медикаментозна терапия, минимално инвазивна намеса, алтернативни или иновативни форми на лечение на хронична болка, са само част от методите, които германските специалисти прилагат в случаите на пациенти, при които няма 100%-тови индикации за операция.

Екипът ще е в „Софиямед“ и през октомври и ноември, а похвалите за немския стандарт, който внасят в ежедневната си работа не само с българските си колеги, но и с пациентите, е налице, допълват от „Софиямед“.

Д-р Петър Маджуров – българският неврохирург в екипа, има над 40 г. опит в областта на оперативното съвременно лечение на гръбначни и мозъчно-съдови заболявания във Военната болница в Берлин, в която до декември 2024г. - или цели 17 години, оглавява Клиниката по неврохирургия. Специалистът ще преглежда и оперира пациенти в „Софиямед“ на 17 октомври, както и от 20 до 24 октомври, и месец ноември-10-14 ноември и 24-28 ноември.

Проф. Йорн-Андре Хорачек – специалист с 30 г. опит в областта на минимално инвазивната хирургия при тумори, включително и на хипофизата, както и на гръбначни операции. Има множество специализации в областта на терапията на болката, ще преглежда пациенти в „Софиямед“ от 3 до 5 ноември.

Д-р Симон Байерл - ръководител на секцията по комплексна гръбначна хирургия в Университетска болница "Шарите" в Берлин до 2023 г. има богат опит в оперативното лечение на заболяванията на гръбначния стълб, както и минимално инвазивните методики за това. Д-р Байерл има и специализация в областта на имплантирането на гръбначни стимулатори, които са един от най-съвременните методи за лечение при хронична болка. Той ще преглежда в „Софиямед“ от 17 до 19 ноември.

Д-р Хайке Унтерхаузер-Хвастек извършва операции в областта на гръбначната хирургия при дегенеративни заболявания с използване на най-съвременни имплантни системи. Извършва и комплексни ревизионни операции при нестабилност или следоперативни усложнения. Осъществява лечение на остра гръбначна травма, туморна хирургия (интрадурални и екстрадурални лезии) като прилага и минимално инвазивни и микрохирургични техники. Има опит в лечението на хронична болка и квалификация по мануална терапия. Тя ще преглежда в „Софиямед“ от 24 до 28 ноември.

Пациентите могат да запишат час на тел. 02 465 00 00 или онлайн през Superdoc.bg

Прегледите се осъществяват в БЛОК1 на УМБАЛ „Софиямед“ на адрес: бул.“Г.М.Димитров“ 16 само с предварително запазен час и са платени.

Повече за Центъра за съвременно неврохирургично лечение от германски екип в „Софиямед“ вижте на сайта: www.hospitalsofiamed.bg