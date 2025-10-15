Откриха защо жените са по-склонни към болестта на Алцхаймер

Ново проучване установи защо жените са по-податливи на развитие на болестта на Алцхаймер - всичко се свежда до половите хромозоми.

Данните сочат, че около 944 000 души във Великобритания и около 7 милиона в САЩ страдат от деменция, съобщава "Дейли мейл".

Болестта на Алцхаймер е най-разпространената форма на деменция и най-честият причинител на смърт във Великобритания. Заболяването засяга около шест от всеки десет души.

Асоциацията за борба с болестта на Алцхаймер оценява, че две трети от диагностицираните с Алцхаймер са жени. Изследвайки тази разлика, изследователи от UCLA Health идентифицирали ген, който предизвиква възпаление в женския мозък, което би могло да обясни защо жените са по-податливи на Алцхахмер и множествена склероза.

Изследвайки мишки, които са били генетично отгледани, за да имат характеристики на множествена склероза, екипът на UCLA успял да идентифицира ген на женския Х хромозом, който предизвиква възпаление в имунните клетки в мозъка ни, наречени микроглия.

Когато успели да "деактивират" гена, известен като Kdm6a, болестта, подобна на множествена склероза, и невропатологията се подобрили, като по-силни резултати били наблюдавани при женските мишки в сравнение с мъжките.

Проучването, публикувано в списанието Science Translational Medicine, стигнало до заключението, че тъй като жените имат два Х хромозома, те получават "двойна доза" вредно възпаление в сравнение с мъжете, които имат XY хромозоми.

Изследователите също така установяват, че метформинът - лекарство за диабет, предписано над 26,4 милиона пъти в Англия през 2024 г., може да бъде потенциалното лечение, след като го използвали за потискане на гена и неговите възпалителни молекули.

"Отдавна е известно, че съществуват полови различия в мозъка. Те могат да повлияят както на здравето, така и на неврологичните заболявания. Множествената склероза и болестта на Алцхаймер засягат жените около два до три пъти по-често от мъжете. Освен това две трети от здравите жени имат "мозъчна мъгла" по време на менопаузата. Тези нови открития обясняват защо и посочват ново лечение, насочено към това", обяснява ръководителят на проучването д-р Ронда Воскул. Тя е директор на Програмата за множествена склероза в UCLA Health.

Воскул казва, че откритията могат да имат значение и за обяснението на връзката с "мозъчната мъгла" при здрави жени по време на менопаузата.

Говорейки за това как интервенциите на нейния екип са били по-значими при женските мишки в сравнение с мъжките, тя казва, че всичко се свежда до двойния хромозом.

"Това е в съответствие с факта, че при жените има повече за блокиране, тъй като те имат две копия на гена, свързан с Х-хромозомата. Това е и причината жените да са по-податливи на множествена склероза и Алцхаймер в сравнение с мъжете", обяснява Воскул.

Това има последствия за клиничната практика. Жените могат да реагират по различен начин на лечението с метформин в сравнение с мъжете.

Въпреки че няма лек за деменцията, ранната диагноза дава време за изготвяне на персонализирани планове за лечение и за предписване на лекарства и терапии, които могат да забавят появата на заболяването.

Знаково проучване от миналата година показа, че почти половината от всички случаи на Алцхаймер могат да бъдат предотвратени чрез промяна на 14 фактора, свързани с начина на живот.

Експерти твърдят, че проучването, публикувано в престижното списание The Lancet, дава повече надежда от когато и да било за това, че разстройството, което отнема паметта и разрушава живота на милиони хора, може да бъде предотвратено.

Болестта на Алцхаймер е най-разпространената форма на деменция и засяга 982 000 души във Великобритания.

Анализ на Alzheimer's Research UK установява, че 74 261 души са починали от деменция през 2022 г. в сравнение с 69 178 година по-рано, което я прави най-големият убиец в страната.