Правомощията на проф. Мавров ограничени заради проверка в структурите на здравната каса

Правомощията на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров са ограничени от 14 октомври 2025 г. във връзка с проверка на дейността на всички структури на касата. Това става ясно от съобщение на Здравната каса.

„Управителят доц. Петко Стефановски започва и проверка на дейността на всички дирекции и административни структури в НЗОК. Тя е комплексна и ще обхване както минал период, така и функционирането на институцията от началото на мандата на настоящия управител. За да бъде проверката максимално безпристрастна и обективна, правомощията на проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК, са ограничени, тъй като той е заемал поста вр. и. д. управител на НЗОК в периода 17.04.- 04.10.2024 г. вкл.", пише в съобщението на НЗОК.

"При избора си за управител на Националната здравноосигурителна каса доц. Петко Стефановски пое ангажимент да ръководи институцията прозрачно. В изпълнение на това той представи публично на заседание на Комисията по здравеопазването в Народното събрание резултатите от съвместните проверки на 42 лечебни заведения за болнична медицинска помощ в страната. Направи и конкретни предложения за подобряване контролната дейност на НЗОК, вкл. чрез законови и подзаконови нормативни промени", припомнят от касата.