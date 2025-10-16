ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Донорска ситуация в Силистра дава шанс на трима пациенти в Румъния

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Донорска ситуация е реализирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра вчера. Донорът е 73-годишен мъж, чиито органи – бъбреци и черен дроб, ще дадат шанс за живот на трима души. Това съобщи за БТА координаторът на екипа, извършил експлантацията, д-р Радослав Неделчев.

„Доказахме наличието на мозъчна смърт на 13 октомври. Влязохме във връзка с Изпълнителна агенция "Медицински надзор", органите бяха предложени на три болници в България, но поради редица причини бяхме свързани с болница в Букурещ. Процедурата по експлантация приключи тази сутрин около 7:00 часа и органите бяха придвижени към Румъния", каза д-р Неделчев.

Аналогична донорска ситуация в силистренската болница имаше в началото на годината. Тогава донорът отново беше 73-годишен мъж, който бе изпаднал в мозъчна смърт. Поради липса на подходящи реципиенти у нас органите му отново бяха предоставени на болници в Румъния по линия на споразумение със съседната ни страна.

