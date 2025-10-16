Започва национална кампания в подкрепа на недоносените деца

Започва национална кампания „Малки стъпки на големи герои“ в подкрепа на недоносените деца. Това съобщиха от фондацията „Нашите недоносени деца“. Кампанията започва днес в Бургас и има за цел да обедини хора от цялата страна в подкрепа на преждевременно родените бебета и техните семейства. Инициативата е по повод Световния ден на недоносените деца - 17 ноември.

В рамките на месец пътуваща арт инсталация „Люлка на надеждата“ ще бъде представена и в Стара Загора, Пловдив, Варна и София. Предвижда се и благотворителна онлайн томбола, в която може да се включи всеки желаещ. Томболата дава възможност на хора от цялата страна и от чужбина да се включат в каузата. Срещу билет на стойност 10 лв. всеки участник в томболата подкрепя недоносените бебета и семействата им, а едновременно с това има шанс да спечели една от многобройните специално подбрани награди. Събраните средства ще бъдат насочени в подкрепа на работата на фондацията за подобряване на грижата за недоносените деца.

Финално събитие на кампанията е семеен празник в София, по време на който ще има творчески дейности за деца и родители, програма с музикални изпълнения, срещи и дискусии с терапевти и специалисти от различни области на детското развитие. По време на семейния празник ще бъдат обявени и победителите в онлайн томболата, пише БТА.

България е сред страните в Европа с най-висок процент на недоносени бебета, детска смъртност и мъртви раждания, добавиха от фондацията. Всяка година близо 10% от новородените бебета се раждат преждевременно. Семействата на недоносените бебета се срещат с различни трудности, а 40% от майките на недоносени деца изпитват тревожност или депресивни симптоми, добавиха от фондацията. Около 30% от по-рано родените деца са изложени на риск от дългосрочни физически и когнитивни затруднения.

По повод 1 март от фондацията подариха на децата, настанени в неонатологични отделения, както и на семействата им, ръчно изработени мартенички с пожелание за здраве и късмет.