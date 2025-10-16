Доклад на ЕК предлага нови критерии за по-екологосъобразни менюта на обществените столови

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) публикува нов доклад относно начините за постигане на здравословна и устойчива храна в публичните институции - от училищата до обществените работни места и болниците.

В доклада се очертават устойчиви критерии за обществените поръчки за храни: как училищата, болниците или публичните институции купуват, получават и управляват храни и напитки.

Предложените критерии имат за цел да насърчат по-здравословни и по-устойчиви варианти на храни, независимо дали се приготвят и сервират в столовата, чрез кетъринг или във вендинг машини.

Въпреки че не са задължителни, критериите имат за цел да помогнат на националните, регионалните и местните органи да подобрят устойчивостта на продоволствената система и да използват обществените поръчки за храни по стратегически начин, за да отговорят на екологични, социални, включително здравни и икономически съображения, пише БТА.

Екологосъобразни и устойчиви критерии

Новостта на този подход се крие в неговия всеобхватен характер. Докладът включва най-добри практики и инструменти, вдъхновени от всеобхватна концепция за устойчивост. Той изследва екологичните, социалните, икономическите и здравните аспекти, включително хуманното отношение към животните и хранителните режими.

Екологичните аспекти надграждат и разширяват критериите за екологосъобразни обществени поръчки. Предложените критерии обхващат биологичното земеделие, справедливите и етични продукти; по-устойчивото рибарство; хуманното отношение към животните; предотвратяването на разхищението на храни и обучението на персонала. Обръща се внимание на устойчивите селскостопански практики и късите вериги на доставки, както и на условията на труд и приобщаването на уязвимите групи.

Хранене на преден план

Новоразработените критерии подчертават необходимостта, както се препоръчва в насоките за хранене на национално равнище, от преминаване към диета, богата на плодове, зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести храни, ядки и семена, като същевременно се намаляват солта, свободните захари, наситените мазнини, алкохолът, червеното и преработеното месо.

Както околната среда, така и здравето могат да се възползват от такива промени в диетата. Трябва да се обърне специално внимание на целевата група на договорите за възлагане на обществени поръчки, включително уязвимите лица като деца, възрастни хора или хоспитализирани пациенти. Насърчаването на съобразено с възрастта адекватно хранене е от ключово значение за предотвратяване на незаразните заболявания.

Практически насоки за прилагане

Предложените критерии са представени като практически списък, обхващащ различните нужди от обществени поръчки за храни, хранителни услуги или вендинг машини. Това гарантира гъвкавост за създателите на политики и възлагащите органи, които могат да избират и прилагат критериите за устойчиви обществени поръчки, които най-добре отговарят на техните нужди.

Всички представени критерии са съчетани с ясни механизми за проверка на съответствието и мониторинг, като например схеми за сертифициране и декларации. Когато е възможно, критериите са съчетани с примери и най-добри практики от реалното прилагане на критериите за устойчиви обществени поръчки на национално и местно равнище.

В доклада се очертават помощни инструменти за изпълнение, като например оценка на жизнения цикъл за оценка на въздействието върху околната среда; насоки и стратегии за критериите за хранене; мониторинг и оценка. Той обхваща също така пазарния диалог и участието на заинтересованите страни, тъй като критериите трябва да бъдат подкрепени от изграждане на капацитет, ангажираност на заинтересованите страни и благоприятна политическа среда.