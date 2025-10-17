Радонът е на второ място като причина за рак на белия дроб

Учени обявиха, че анализ на нокти от краката показва риска за карцином, предлагат методът да влезе в скрининг

По-вероятно е да не сте чували или да сте подминали факта, че радонът е на второ място след пушенето като причина за рак на белия дроб. Често обаче случаите остават с неустановен произход. По простата причина, че за разлика от тютюневите продукти радиоктивният газ радон няма цвят, мирис, вкус и остава невидим. Той се образува при разпадане на уран в почвата и скалите. Докато уранът се разпада естествено в почвата, той отделя радий, а радият – радон. Газът се среща навсякъде по света, най-масово в райони, свързани с добив и преработка на уранова руда, и в зони с активен геоложки разлом. Разломите освен че са сеизмично активни, са и основните пътища за миграция на радон. Тъй като те представляват “цепки” в земната кора, създават условия за по-голяма пропускливост, което улеснява радона да достигне повърхността.

Радонът прониква в сградите през пукнатини в основите, през пролуки в подовете и около тръбите. Може да се натрупа до опасни нива в затворени пространства в стари къщи, жилища на първия етаж. Особено лошо е, когато се настанява в домовете, където прекарваме голяма част от денонощието си.

След като бъде вдишан, радонът се разпада в тялото до дъщерни продукти, сред които е радиоактивното олово, които облъчват белодробната тъкан. Съпътстващото увреждане на ДНК увеличава значително риска от рак на белия дроб. Проблемът е особено сериозен, защото много хора, които развиван “радонов” рак на белия дроб, никога

не са пушили и затова

не ги включват в скрининг,

дори държавата да има програма. Проблемът е, че става незабелязано, докато в един момент човек може да се окаже с белодробен рак “от нищото”.

Експертите по радиация са категорични, че радонът е проблем на отделната сграда, а не за всички в региона. Съветът е да измерите нивата на радон в дома си, ако живеете на място с повишен риск (близо до бивши уранови находища) или в сграда, построена без адекватна изолация от почвата. Това е единственият начин да превърнете невидимата заплаха във видима отговорност за здравето на семейството.

Само че измерването е продължително, изисква специална апаратура - алфа-детектори - и спазване на протоколи за точност. Тъй като концентрацията на радон във въздуха се променя сезонно (по-висока e през зимата, когато проветряваме по-малко и отоплението създава “вакуум” в основите) и дори ежедневно, краткосрочно засичане на стойностите (за 2-7 дни) дават само груба моментна представа. Стандартното надеждно измерване продължава минимум 3 месеца, препоръчителното е от 6 месеца до 1 година. Всичко това прави мисията трудна.

Канадско проучването, публикувано в сп. Environment International, предлага удивително прост и ефективен метод за оценка на дългосрочното излагане на радон: лесен и евтин анализ на отрязаните нокти на краката съдържат ли радиоактивното олово 210Pb.

Зад авторството на методиката стои откритието на учени от Университета на Калгари, че радиоактивното олово от кръвта се отлага на различни места в тялото, включително в бавнорастящи клетки като в ноктите.

Защо обаче точно на краката? Растат по-бавно от ноктите на ръцете и са по-малко изложени на външни замърсители от ноктите на ръцете и така се превръщат в надежден летопис на вдишването на радон за период до 6 години назад. Това позволява на учените да направят количествена оценка на доживотната/дългосрочната експозиция на радон на всеки човек. Механизмът може да се сравни с отчитането на кръвната захар за 3 месеца назад, като се установи глюкозата, която съдържат червените кръвни клетки.

В случая с канцерогенните радиоактивни изотопи методът има потенциал на нещо много повече от констиране на факта дали някой живее в среда с радон. Авторите на изследването смятат, че измерването на 210Pb в ноктите на краката може да бъде интегрирано в програмите за скрининг на рак на белия дроб. Железната логика е, че разширеното изследване ще позволи разпознаването на хора в риск, които не покриват традиционните критерии за превенция. Успешното валидиране на предлагания биомаркер в ноктите може да доведе до създаването на нов инструмент за оценка на индивидуалния риск.

Какво може да се направи при установяване на високи стойности на радон в сграда? На първо място уплътняване на основите и пукнатини в подовата настилка, за да се спре проникването на газа от земята. На второ - подобряване на вентилацията, особено на долните етажи, за да се разрежда концентрацията на радона и да се осигури свеж въздух.