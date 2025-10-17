Д-р Николай Шарков имплантира в “ООН на денталната медицина” българска експертиза и етика (Снимки)

Животът му е вдъхновяваща история за това как, когато не спираш да вървиш напред, всяка житейска нелепост в крайна сметка може да отваря път към успех. Като ученик в Бургас го арестуват за кратко за снимки на филм за екологичното замърсяване в стратегически обект, който после му носи награда. Приет е медицина, но абсурд го бута в стоматологията, където е пленен за цял живот от удоволствието да балансира знания и сръчност. Когато се чуди как да отвърне на забит от приятел нож в гърба, чува от свят човек: "Да не си посмял нищо да правиш! Искаш да си сложиш техния грях върху твоята душа? Ти не си съдник. Ти не можеш да съдиш. Има кой да съди", и открива силата на духа си

Някои постижения са не само личен триумф, но и гордост за цяла нация. Изборът и встъпването в длъжност на д-р Николай Шарков като президент на Световната дентална федерация (FDI) – организация, която обединява над 1 милион зъболекари от 136 държави – е такъв успех.

Това е най-високата международна позиция, до която български лекар е достигал в професионална организация от сравним ранг. Забележително е, че възходът не е по назначение, а извървян – стъпало по стъпало нагоре. Всяка следваща позиция е извоювана чрез демократичен електронен избор от делегатите на всички държави – доказателство, че личната експертиза и моралният компас могат да преодолеят всички географски и политически граници. Когато го поздравяват колегите му от света, най-често казват, че гласуват за него, “защото е показал, че може”. Д-р Шарков се надява това да има и друго послание тук, в страната: “Че българи могат да заемат висши позиции в световни организации, независимо в коя област на социалния или политическия живот. Трябва да имаме самочувствие, защото сме можещи и знаещи”. Това е история за пътя от подвижен стоматологичен кабинет за лечение по селата до лидер, който днес “имплантира” българската експертиза и етика в най-високата световна дентална структура. Вдъхновяващ пример за това как един българин може да “конкурира” света, когато вярата и принципите са неговият морален компас.

Формирането на днешния президент като личност започва в мултиетническата общност, в която расте. Веднага след раждането му в София неговите родители заминават за Бургас. “На нашата улица освен българи съседи ни бяха евреи, арменци, турци, гърци. И досега с някои поддържаме “100-годишни” приятелства.”

През 1974 г., още като ученик, Николай печели второ място на национална олимпиада по биология. Но не с теоретичен труд, а с документален филм за замърсяването от индустрията в Бургас. Успехът обаче идва след незабравима случка. “Докато обикаляхме по обектите с камера, веднъж ни арестуваха. Е, след като разбраха, че не сме лоши хора, ни пуснаха. А и лентата остана.” Тогавашният Ники, както и до днес го наричат съученици и приятели, още не знае, че по-късно в живота много пъти ще му се налага да работи на границата на позволеното за обществената кауза.

Няма как да не са оставили следа в характера на Шарков, тогава просто абитуриент отличник от Английската гимназия, кандидатстудентските неволи на “бургазлията със софийско жителство”. Историята става за отделен разказ, но съкратният вариант е, че въпреки изкарания бал за медицина в крайна сметка е приет стоматология в София с възможност да се прехвърли, ако изкара отличен успех първата година. Колко му е! Има оценката, но “групата ни беше невероятна”, освен това вече е пленен от перспективата да балансира между “наука и сръчност”. Така една несправедлива административна грешка, най-вероятно нарочна, насочва пръста на съдбата в може би по-правилната посока. “Нищо в този живот не е случайно”, вярва президентът на FDI.

Животът му и след това продължава да е пъзел от случайности и съдбовни обрати, които са го оформили като личност. След като завършва стоматология, младият лекар с отлична диплома е изпратен да работи в подвижен кабинет. Три години, които смята за своето “училище на професионално израстване”. Работи с деца, с пациенти в психиатрии и в отдалечени райони до границата с Турция, където някои от хората не са виждали зъболекар през живота си. В едно от селата се налага да “довършва” лечението от “колега” - железничар, който с клещите си вадел зъби на съседи, които му се примолят. “Ние после ги доизваждахме в кабинета, защото всъщност ги трошеше.” Този сблъсък с реалностите затвърждава убеждението му, че денталната медицина е не само наука и изкуство, но и мисия – най-вече за достъпа до лечение и профилактиката. Практиката в подвижния кабинет го научава да взема бързи решения и да носи отговорност за тях. И му отваря очите за простата истина, за която обаче дори днес трябва да се бори да наложи от върха на световната медицина: оралното здраве е неразделна част от общото здраве. А здравето на детската уста е залог и за двете, акцентира лекарят с две специалности – по обща и по детска дентална медицина.

Биографията на д-р Шарков е отражение на неговата кауза – интеграцията на оралното здраве в общото здравеопазване и безкомпромисна служба на обществото. Неслучайно той е постоянен член на лигата “Лекарите, на които вярваме” още от нейното създаване.

В дългогодишната си професионална, научна и преподавателска мисия д-р Шарков изгражда и визията си за лидерството. На встъпването си в мандата очерта като приоритети превенцията, иновациите, устойчивото развитие и грижата, насочена към хората. Всички, които го познават, знаят, че ще продължи да работи и от висотата на FDI за достъп на всеки човек до дентални грижи. “Защото в практиката си на лекар е видял и 2, и 200.” Сещате се за железничаря с клещите, нали? И д-р Шарков го помни.

Президентът на световната организация от началото на кариерата си на лекар приема предизвикателствата като училище. Д-р Шарков е дългогодишен лидер на Българския зъболекарски съюз, а през 90-те години става ключова фигура в изграждането на здравното осигуряване в България. Всъщност води преговорите с НЗОК от 1999 до 2024 г. В началото липсва опит и срещу добре подготвените експерти на касата екипът на Българския зъболекарски съюз е в позицията на прохождащо дете.

“Написахме до всички национални асоциации и камари, до чиито адреси успяхме да се доберем, да ни изпратят документи, регулиращи отношенията със здравноосигурителната система. Повечето от тях откликнаха. Най-интересен беше японският отговор - на японски език.” С времето идва и опитът, благодарение на който все пак българите имаме сносен пакет за безплатна дентална грижа за децата въпреки очевидната неотстъпчивост и до днес за разширяване на услугите за възрастните.

В ролята си на световен лидер д-р Шарков наблюдава отблизо глобалните процеси и както и на роден терен не се колебае да дава остри оценки, когато е убеден, че са верни. Категорично отхвърля идеята, че работата му се свежда до представителни функции. За него всяко пътуване за форуми на световните организации и държави на всички континенти е мисия. “Аз не съм турист. Предварително казвам на колегите, че отивам да свършим нещо полезно и да защитим каузата на FDI, затова е важно да говорим с президенти, правителства, с министри, депутати.” По време на първите си стъпки като президент той участва в пленарната сесия на ООН и Четвъртата среща на високо равнище на ООН в Ню Йорк за превенцията и контрола на незаразните заболявания и насърчаването на психичното здраве и благосъстоянието, на която се обсъждаше политическа декларация с министри от повечето държави членки. Денталната дипломация на д-р Шарков има ясна цел: да позиционира оралното здраве като фундаментална част от общото здраве. Той твърдо отстоява необходимостта от борба с общите рискови фактори – например захарта, които свързват кариеса с диабета и редица други незаразни заболявания. Крайната цел на лидера не е да промени света с гръм и трясък, а всеки ден - с по нещо. “С кауза, със свършена работа, с отношението към хората, с които общувам.”

Първите стъпки на денталния лекар в глобалните политики са още през 90-те години, когато е експерт и консултант на СЗО по проекти за профилактика на оралните заболявания. Създател и основен автор е на Националната програма за профилактика на оралните заболявания на деца до 18 години, благодарение на която поколения подрастващи са по-здрави. Носител е на множество отличия у нас и в чужбина за пряката си работа и за водените стратегически битки за по-добро обществено здраве.

И все пак – как се стига от подвижния кабинет до президентското място в световната дентална организация? Д-р Шарков вярва, че истинският авторитет се изгражда върху непоклатими морални устои. По пътя към върха на FDI преминава последователно от член на постоянен работен комитет, през негов заместник-председател и председател, член на Съвета на FDI (борда), ковчежник на организацията до президент. Всяка от тези победи е постигната чрез електронно гласуване, в което делегати от членуващите асоциации имат само 20 секунди, за да дадат своя вот. “Постепенно с натрупването на знанията видях, че мога да се конкурирам с много гръмки имена в нашата професия и в политиката.” И приема за своя отговорност да сплотява огромната и разнородна общност, на която е лидер.

Знаковите преживявания в живота на д-р Шарков са неговите посещения в Света гора, където е бил осем пъти. В разговор с един от най-уважаваните монаси, отец Кирил, лекарят му задава въпрос, който го измъчва: какво да прави с хората, които се усмихват в лицето му, а му забиват нож в гърба. Отговорът на монаха е мигновен и се превръща в житейска философия на д-р Шарков: “Да не си посмял нищо да правиш! Искаш да си сложиш техния грях върху твоята душа? Ти не си съдник. Ти не можеш да съдиш. Има кой да съди.”

Отрезвителните думи го научават да не бъде отмъстителен и да оставя хората, които се опитват да му навредят, на “волята Господна”, защото е забелязал, че тя е “много добър съдник”.

Д-р Шарков се ръководи от два основни морални принципа: омраза към лъжата и отвращение от предателството, независимо от неговата форма. Предпочита да каже истината или да премълчи, за да не нарани някого, но никога да не лъже. “Няма малка и голяма лъжа, винаги е еднакво голям грях.”

Много хора помнят, че д-р Шарков е свързан и с връщането на препис на “История славянобългарска” в Зографския манастир, но последните му випуски студенти вероятно ще се изненадат. Заедно със свой съученик той прави проучване и организира изложба, която в крайна сметка допринася за спасяването на културното наследство. Лекарят библиофил и вещ познавач на историята описва уникалната библиотека на Зограф като “огромно богатство от гледна точка на история, от гледна точка на знание”, съхранило требници на Патриарх Евтимий – символ на изгубеното, но възстановено българско културно наследство.

А изкуственият интелект и дигитализацията, които малко пресилено са единствена мярка за модерност? За д-р Шарков те са вече реални инструменти за повишаване на качеството в денталната медицина. През 2017-а той е впечатлен от публикация за първата роботизирана операция за поставяне на импланти в Китай. Преди месец съдбата го среща с автора на операцията, проф. Джао, в уникалния музей на Четвъртия военен дентален факултет в Сиан. Там китайският професор му показва с усмивка въпросния робот с думите: “Той вече е музеен експонат. Сега работим с четвърто поколение робот.” Въпреки впечатляващия напредък д-р Шарков е категоричен, че технологията е само средство. Смята, че тя никога не може да измести човека, той остава дисижънмейкър - този, който взима решението, особено в диагностиката.

“Изкуственият интелект ще предложи диагноза, но само лекарят може да я интерпретира в контекста на конкретния пациент с неговата индивидуална психика и състояние. Роботите се подчиняват на инструкциите и на законите на роботиката, формулирани визионерски още в романите на Айзък Азимов в началото на петдесетте години, но единствено човекът може да проникне в психиката на пациента и да вземе окончателното, индивидуално насочено решение.”

Пътят на д-р Николай Шарков от Бургас до върха на световната дентална медицина дава вдъхновяващи уроци за младите хора не само в медицинските специалности. “Прегърнете предизвикателствата: един “изгубен” път или административна грешка може да се окаже вашето истинско призвание, важно е да разпознаете страстта си, когато я срещнете. Успехът се гради с постоянство: лидерството не се случва за една нощ, то е резултат от години на упорит труд, натрупване на знания и спечелване на доверие. Имайте национално самочувствие: работете, стремете се да дадете най-доброто от себе си за своите каузи, защото това може да ви направи знаещи и можещи по световни стандарти. Никога не губете моралния си компас: почтеността, верността към принципите и способността да прощаваш са в основата не само на професионалния, но и на човешкия дългосрочен успех.” Какво прави лидерът на дентални лекари, когато има възможност за нещо само за свое удоволствие? Чете. Наследил е богата библиотека от баща си и я развил до над 5000 тома, въпреки че напоследък е преминал към електронното четене. За другото хоби – фотографията, никога няма достатъчно време, ако не се броят кадрите, които “сами влизат” в апарата му. Д-р Шарков харесва още изобразителното изкуство, качественото кино и рок и поп музика. В следващите 2 г. на активен мандат и за едното, и за другото няма да му стига времето. Президентът на “ООН в денталната медицина” д-р Шарков не просто ръководи една изключително престижна организация, той изгражда мостове между модерната наука, Запада и Изтока, справедливостта, човечността, духовността и глобалната дипломация.