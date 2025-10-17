СЗО: Алкохолът е водеща причина за рак в цяла Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алкохолът е водеща причина за рак в цяла Европа. Според експерти по-строги държавни политики за ограничаване на употребата му биха могли да предотвратят хиляди случаи на рак и смъртни случаи всяка година, съобщи „Евронюз".

Само в ЕС — региона с най-висока консумация на алкохол в света — алкохолът е причинил повече от 111 000 нови случая на рак през 2020 г., сочи нов научен преглед на Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО).

В световен мащаб броят на случаите е достигнал приблизително 741 000, като мъжете представляват почти 70% от новодиагностицираните.

Освен тежките последици за здравето, икономическите загуби също са значителни — според данни на СЗО преждевременните смъртни случаи от рак, свързан с алкохола, са стрували 4,58 милиарда евро през 2018 г.

„Европейският регион на СЗО, и особено страните от ЕС, плащат твърде висока цена за алкохола — с предотвратими случаи на рак, разбити семейства и милиарди загуби за данъкоплатците", заяви д-р Гундо Вайлер, ръководител на отдел „Превенция и промоция на здравето" в европейския офис на СЗО.

„Някои наричат алкохола „културно наследство", но болестта, смъртта и инвалидността не трябва да бъдат нормализирани като част от европейската култура", добави той.

Как алкохолът причинява рак

IARC класифицира алкохола като канцерогенен още през 1988 г. Според агенцията алкохолът увеличава риска от поне седем вида рак — на устната кухина, гърлото, ларинкса, хранопровода, черния дроб, дебелото черво и гърдата при жените.

Изследователите смятат, че алкохолът причинява рак чрез няколко механизма, включително промени в хормоналните нива, нарушения в чревната микрофлора, както и увреждане на ДНК от оксидативен стрес и ацеталдехид — токсичен метаболит на етанола.

Намаляването или пълното отказване от алкохол снижава риска от развитие на тези видове рак. Повечето случаи на рак, свързани с алкохола, се дължат на рискова употреба (между 2 и 6 напитки дневно) и злоупотреба (повече от 6 напитки дневно).

Въпреки това, дори „умерената" консумация (по-малко от две напитки дневно) е отговорна за над 100 000 нови случая на рак по света през 2020 г., се казва в доклада.

Стратегии за намаляване на риска

Новият анализ е първото изследване, в което IARC оценява потенциалните ползи от предотвратяването на рак, свързан с алкохола.

„Без съмнение, обществените политики за ограничаване на алкохола намаляват неговата консумация, а по-ниската консумация — риска от рак", каза директорът на IARC, д-р Елизабете Вайдерпас.

Агенцията препоръчва редица мерки: повишаване на акцизите и минимални цени; увеличаване на законовата възраст за консумация; ограничаване на броя на търговските обекти и работното им време; забрана на рекламата на алкохол; както и държавен контрол върху продажбата му.

Според IARC всички тези политики водят до по-ниска консумация и по-малък риск от рак.

Например, изследване от 2021 г. установи, че удвояването на акцизите върху алкохола би могло да предотврати 6% от новите случаи и смъртни случаи от рак, свързан с алкохола, в европейския регион на СЗО.

„Повишаването на информираността за това, че няма безопасно ниво на пиене, е от решаващо значение", заяви д-р Беатрис Лоби-Секретан, заместник-ръководител на отдела за синтез и класификация на доказателства в IARC.

„Всеки има роля в промяната на настоящите норми и нагласи към употребата на алкохол", добави тя, цитирана от БГНЕС.