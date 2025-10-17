4 социално значими болести във фокуса на НЗОК: какви са мерките

Касата заплаща дейности по диагностика, профилактика и следоперативно лечение при рак на гърдата и маточната шийка

От април 2024 г. държавата пое финансирането на 56 лекарства за болести на сърцето, а над 300 са с намалено доплащане

Онкологичните, сърдечносъдовите заболявания и диабетът са сред водещите социалнозначими заболявания, срещу които НЗОК води безкомпромисна политика.

Какво осигурява касата за пациентите с рак на гърдата?

Към момента НЗОК заплаща първична епитеза, постоянна епитеза и перука. Стойността им ще бъде завишена от началото на 2026 г., като към тях ще бъдат добавени и компресивен ръкав при лимфедем и сутиен за гръдна епитеза, за да бъдат облекчени пациентите.

При провеждането на годишните профилактични прегледи личният лекар формира група от лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза.

Той:

информира пациента за рисковите фактори за развитие на заболяването и дава препоръки за преустановяването им;

обучава за самоизследване на млечните жлези;

преценява необходимостта от консултация с акушер-гинеколог или хирург и от допълнителни изследвания;

насочва за задължителна консултация с хирург или акушер-гинеколог при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза.

Какъв е пътят на пациента след съмнение за карцином на млечната жлеза?

Личният лекар или мамологът насочва пациента с направление, което важи 60 дни, за консултация с гръден хирург. След хирургичното отстраняване на възела се дава материал за хистологично изследване и имунохистохимия. Ако се установят туморни клетки в изследваната проба, лекуващият лекар насочва пациента към обща клинична онкологична комисия, която определя окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия.

Според плана за лечение може да бъдат назначени химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия или комбинация от тях. Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на тези дейности, осигуряват на пациентите пълния обем процедури, като координират и контролират тяхното изпълнение. Периодично, минимум на всеки 2-4 месеца, или 4-6 курса (до 6 пъти за една календарна година), за оценка на ефекта от лечението се провежда рестадиране на заболяването. Рестадирането и диспансеризацията на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

Какво заплаща НЗОК за профилактика на рака на маточната шийка?

Ракът на маточната шийка е определен като рак на младите - той е на второ място по честота на раковите заболявания сред жените на възраст между 15 и 44 г.

За профилактика на рака на маточната шийка личният лекар насочва здравноосигурените жени от 30 до 40 г. за преглед при акушер-гинеколог с направление (бл. МЗ-НЗОК № 3). Той взема материал за извършване на онкопрофилактично течно базирано цитологично изследване на материал от шийката на матката.

Срокът на валидност на направленията е 30 дни от издаването им.

При две негативни цитологични изследвания личният лекар насочва здравноосигуреното лице към АГ специалист веднъж на 3 години.

С решение на Министерския съвет на 9.04.2025 г. бе приета Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. Чрез програмата се осигурява безплатна ваксинация за момичета от 10 до 14 г. и на момчета на възраст от 10 до 13 навършени години включително.

При карцином на шийката на матката личният лекар или акушер-гинеколог насочва пациента с направление № 7 за хоспитализация и оперативно лечение в отделение/клиника по акушерство и гинекология. След хирургичното отстраняване на тумора се дава материал от него за хистологично изследване и имунохистохимия. Ако се установи наличието на туморни клетки в изследваната проба, лекуващият лекар насочва пациента за представяне пред обща клинична онкологична комисия, която определя окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта.

Според изготвения план за лечение може да бъде назначено провеждането на химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия или комбинация от тях.

Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на дейностите по тези пакети, осигуряват на пациентите пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план на лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират тяхното изпълнение.

Периодично, минимум на всеки 2-4 месеца, или 4-6 курса (до 6 пъти за една календарна година), за оценка на ефекта от лечението се провежда рестадиране на заболяването. Рестадирането се провежда в лечебни заведения за болнична помощ или комплексен онкологичен център (КОЦ), като всички изследвания, необходими за провеждането на рестадирането, се провеждат в лечебното заведение.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

На какво могат да разчитат пациентите с диабет?

По време на годишния профилактичен преглед при наличие на риск от развитие на захарен диабет се извършва оценка по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 г.), като в лаборатория се определя кръвната захар на гладно. Ако има завишени стойности на гликирания хемоглобин, се провежда задължителна консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната.

НЗОК заплаща медицински изделия за измерване на кръвна захар - тест ленти за кръвна захар.

НЗОК не заплаща глюкомери. Апаратите за измерване на кръвна захар, за които се заплащат съответни тест ленти, се осигуряват безвъзмездно от доставчиците на тест ленти.

Дейности за пациентите със сърдечносъдови заболявания

При мъже на 40 г. и жени на 50 г. личният лекар назначава и изследване на:

триглицериди – един път на 5 г.;

общ холестерол, HDL холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без болести на сърцето, захарен диабет, ХБН – един път на 5 г.;

LDL холестерол (за лица със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – веднъж на 5 години.

От април 2024 г. НЗОК пое напълно финансирането на 56 лекарства за сърдечносъдови заболявания, а над 300 са с намалено доплащане, като при 40 продукта доплащането бе сведено до под 1 лев. С промяната поне една разновидност от 52 лекарствени групи стана напълно безплатна за пациентите, а доплащането бе намалено с 58% спрямо преди. По правило НЗОК реимбурсира 100% само най-евтиния продукт от дадена група, а за по-скъпите лекарства в същата група пациентът доплаща. Сред лекарствата, които получиха по-висока реимбурсация от НЗОК, са АСЕ инхибитори, бета-блокери, лекарства от групата на сартаните, диуретици и др.

Близо 30 000 пациенти повече получават платена от НЗОК терапия.