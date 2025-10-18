Трикове за справяне с есенна депресия

Чистият въздух и срещите с приятели са изключително важни, колкото и да ви тегли да си стоите на топло у дома

Есенната депресия не е мит, но добрата новина е, че има редица ефективни средства, за да ѝ се противодейства. Дори не е нужно напълно да преосмисляте живота си, а просто да направите някои малки корекции, които да прогонят меланхоличното настроение и да върнат прилива на енергия.

“Показателно е как застудялото време се отразява на настроението ни. Тъй като прекарваме по-малко време на слънце, получаваме по-малко серотонин и повече мелатонин - хормони, които влияят на настроението и съня. По тази причина някои хора може да се почувстват уморени и самотни”, казва пред Би Би Си консултантът по психично здраве Джорджия Алкър. По думите ѝ затова е важно да се храним балансирано, да спортуваме и да прекарваме повече време на открито дори когато единственото нещо, което искаме, е да се сгушим под завивките у дома.

Целта е да държим есенната тъга под контрол

и да не ѝ позволяваме да прераства в депресия. Първите симптоми и на двете състояния са сходни - отпадналост, апатия и лошо настроение, но нещата след това рязко се променят. Докато тъгата отшумява за няколко дни или седмица, при депресията състоянието на човек се влошава с времето. Появяват се нови симптоми като нарушена концентрация и когнитивни затруднения, усещане за безнадеждност и тревожност,

намалена мотивация и интерес към ежедневни дейности

Забелязва се промяна в апетита и проблеми със съня.

Проучвания са показали, че рискът това да се случи се увеличава с 25% с настъпване на есента, тъй като има и редица други съпътстващи фактори освен по-малкото слънце. Обичайно това е времето, когато човек трябва да се пренастрои от ваканционен на работен режим. Изпитва естествен спад в настроението от тази промяна и се нуждае от нови емоционални стимули. Изведнъж осъзнава, че следващата възможност за почивка вероятно ще е чак по Коледа и решава да стиска зъби и да приема всичко стоически, което предстои дотогава. Лошото е, че точно тази стратегия може да натежи върху психическото здраве. Затова психолозите съветват да бъдем състрадателни към себе си. Да възприемаме този период като естествен преход, който е неизбежен, но управляем.

“Ако започнете деня си с чаша кафе на открито, това може да помогне за подобряване на настроението, тъй като приливът на свеж въздух е наистина полезен за хората, които са се затворили в себе си или са депресирани”, обяснява терапевтът Идън Оз. Вместо веднага да се хвърляте към ежедневните задачи, си дайте малко време за положителни емоции. Станете половин час по-рано. Разходете се малко. Хапнете нещо сезонно – тиква, ябълки, ядки, за да помогнете на тялото да се пренастрои на есенна вълна.

Приемете, че може да имате по-слаб период в живота си и

не работете 100 процента всеки ден

Ако усещате, че енергията ви намалява, не изпадайте в паника и не се обвинявайте.

Вместо да се борите с положението чрез пиене на много кафета и ядене на сладкиши, просто си дайте почивка и време за възстановяване. И не се ръководете по това, което виждате в социалните мрежи като снимки и съвети за вълнуващо посрещане на есента. Не на всеки гледането на разноцветни листа носи радост. Доверете се на вътрешното си усещане какво би подобрило настроението ви.

Идън Оз препоръчва да си вземете горещ душ, да си запалите свещи и да се сгушите под одеяло или както го наричат терапевтите - да романтизирате студа и тъмнината. Може да добавите чаша чай с портокалови корички или топло мляко с канела. Така има шанс да промените начина, по който гледате на студа и сивотата навън.

Друг изпитан трик е да увеличите социалните си контакти, особено ако работите от къщи и нямате много поводи за излизане. Най-добре е да се срещате и да общувате с приятели и роднини, които са ви приятни. Ако обаче няма такава възможност, просто отидете в кафене, парк или на търговска улица. Целта е да прекарвате колкото се може по-малко самотно и да говорите с други хора.

Проветрявайте редовно помещението, в което работите, и сложете бюрото си възможно най-близко до прозореца, тъй като слънчевите лъчи са едни от най-добрите помощници за справяне с есенната тъга и депресия. Даже някои хора прибягват до специални лампи, които имитират дневна светлина или пък будилници, светещи като изгрев, чиято яркост се увеличава, преди часовникът да звънне. Така си

осигуряват плавно събуждане и по-малко стрес

в началото на деня.

Ще помогне също, ако си намерите нещо интересно за правене - спорт, хоби или пък четене на книги, което може да ви разсее от тъмните мисли на равносметка в края на годината. Не че такава не трябва да се прави, но когато човек е депресиран, обикновено гледа песимистично на нещата и преценката му не е съвсем точна. Затова е загуба на време да превърта в главата си минали случки и събития. По-добре е да се съсредоточи върху настоящото и да се опита да гледа на есента като на един кратък преход между летните положителни емоции и еуфорията около коледните и новогодишните празници.