875 души чакат за трансплантация на органи у нас

Засадиха 14 червени рози в „градината на донорите" зад НДК, като знак на почит към донорите на органи и техните близки. В момента 875 души у нас чакат за трансплантация на органи.

Инициативата е на Изпълнителна агенция ,,Медицински надзор'' за популяризиране на смисъла и значението на донорството и трансплантацията.

"Засадихме 14 рози, колкото са донорските ситуации у нас в периода от 17.10 2024 г. до 17.10.2025 г.", каза Християн Гьошев от Изпълнителна агенция "Мидицински надзор" (ИАМН).

Той отбеляза, че в момента в България 875 души са в очакване на орган.

"Имахме донорска ситуация преди дни. За съжаление, поради медицински причини, предоставихме органите на Румъния. Там бяха трансплантирани трима румънски граждани - 65-годишен мъж, 51-годишен мъж и жена на 54 години. У нас имаме достатъчно подготвени специалисти. Всяка година се обучават голям брой медицински специалисти и сега също предстоят обучения в различни държави", каза още пред БТА Гьошев.

Той отбеляза, че донорството е отговорен акт и призовава да се говори повече по тази темата в семейството. "Колкото по-запознати са хората, толкова по-лесно се съгласяват техният близък да бъде донор", допълни той.

На събитието присъстваха и близки на трансплантирани пациенти.

Розовата градина е създадена през 2020 г. от Министерството на здравеопазването и ИАМН, по инициатива на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация. Тя символизира признателността и благодарността на трансплантираните хора към донорите и техните семейства. Всяка година Изпълнителна агенция ,,Медицински надзор'' добавя в градината рози на брой, колкото са реализираните донорски ситуации.