Веган диетата може да помогне на хората с диабет да използват по-малко инсулин

Ново проучване сочи, че хората с диабет тип 1 могат да намалят употребата на инсулин като следват нискомаслена веган диета.

Изследването е публикувано в BMC Nutrition и е проведено от Комитета на лекарите за отговорна медицина.

Диабетът тип 1 е състояние, при което организмът не може да произвежда достатъчно инсулин – хормон, който помага за пренасянето на захарта (глюкозата) от кръвта в клетките за енергия. Хората с диабет тип 1 трябва да приемат инсулин всеки ден.

Но някои от тях развиват и инсулинова резистентност. Това означава, че клетките им не реагират правилно на инсулина, така че захарта остава в кръвта, вместо да бъде използвана. Инсулиновата резистентност често е свързана с диета с високо съдържание на мазнини, която може да попречи на постъпването на захарта в клетките.

В това ново проучване изследователите проучили дали нискомаслената веган диета може да помогне за намаляване на нуждата от инсулин при хора с диабет тип 1. Веган диета означава без месо, млечни продукти или други животински продукти, а тази версия също поддържа много нисък прием на мазнини. За разлика от много диети, тази не ограничава калориите или въглехидратите.

Изследването представлява последващ анализ на клинично изпитване от 2024 г. В него са сравнени две групи хора с диабет тип 1. Едната група е спазвала нискомаслена веган диета, а другата – диета с контролирани порции. Изследователите искали да разберат дали ще има разлики в количеството инсулин, от което се нуждаят хората, и колко им струва то.

Те установили, че хората, които спазват веган диета, са успели да намалят дозата си инсулин с 28%. Това е с около 12 единици инсулин по-малко на ден. За разлика от тях, групата, която спазва диета с контролирани порции, не е имала значителни промени в количеството инсулин, от което се нуждае. Хората от веган група също отбелязали спад в разходите си за инсулин с 27%, или около 1,08 долара на ден.

Изследователите смятат, че това се е случило, защото веган диетата е помогнала за подобряване на инсулиновата чувствителност – колко добре тялото реагира на инсулина. И това не е единствената полза. Първоначалното проучване от 2024 г. също така установи, че хората, които са консумирали веганска храна, са отслабнали средно с 5 кг, подобрили са контрола на кръвната си захар, понижили са нивата на холестерола си и са имали по-добра бъбречна функция.

Д-р Хана Калеова, която ръководи изследването, заяви, че нискомаслената веган диета може да бъде полезна опция за хората с диабет тип 1. Като подобрява начина, по който тялото използва инсулина, тя може да помогне на хората да се нуждаят от по-малко инсулин и да спестят пари, съобщи БГНЕС.