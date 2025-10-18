Кръвен тест за над 50 вида рак може да ускори диагностиката на болестта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според ново проучване кръвен тест за повече от 50 вида рак може да ускори диагностиката на заболяването, съобщава Би Би Си.

Резултатите от проучване в Северна Америка показват, че тестът е в състояние да идентифицира широк спектър от ракови заболявания, три четвърти от които не са обект на никаква форма на скрининг. Повече от половината от онкологичните заболявания са открити в ранен стадий, когато са по-лесни за лечение и потенциално излечими.

Тестът Galleri, произведен от американската фармацевтична фирма Grail, може да открие фрагменти от ракова ДНК, които са се отделили от тумор и циркулират в кръвта. В момента той се тества от NHS (Националната здравна служба на Обединеното кралство).

Проучването обхваща 25 000 души от САЩ и Канада в продължение на една година, като почти един на всеки 100 души дава положителен резултат. В 62% от тези случаи по-късно е потвърден рак.

Водещият изследовател д-р Нима Набавизаде, доцент по радиационна медицина в Орегонския университет за здраве и науки, заяви, че данните показват, че тестът може да промени фундаментално подхода към скрининга за рак.

Той обясни, че тестът може да помогне за откриването на много видове рак по-рано, когато шансовете за успешно лечение или дори излекуване са най-големи.

Тестът правилно е отхвърлил рак при над 99% от тези, които са дали отрицателен резултат.

В комбинация със скрининг на гърдата, червата, белия дроб и шийката на матката, той е увеличил броя на откритите ракови заболявания седемкратно.

От решаващо значение е, че три четвърти от откритите ракови заболявания са такива, за които няма скрининг програма, като рак на яйчниците, черния дроб, стомаха, пикочния мехур и панкреаса.

Кръвният тест правилно идентифицира произхода на рака в девет от десет случая.

Тези впечатляващи резултати показват, че кръвният тест в крайна сметка може да играе важна роля в ранното диагностициране на онкологични заболявания.

Но учени, които не са участвали в изследването, казват, че са необходими повече доказателства, за да се покаже дали кръвният тест намалява смъртността от рак.

"Данните от случайни проучвания, със смъртността като крайна точка, ще бъдат необходими, за да се установи дали откриването на рак в по-ранен стадий с Galleri води до намаляване на смъртността", казва Клеър Търнбул, професор по транслационна ракова генетика в Института за ракови изследвания в Лондон.

Основните резултати ще бъдат обявени на конгреса на Европейското дружество за медицинска онкология в Берлин, но пълните подробности все още не са публикувани в рецензирано списание.

Много ще зависи от резултатите от тригодишно проучване, в което участват 140 000 пациенти на Националната здравна служба на Обединеното кралство. То ще бъде публикувано следващата година.

Националната здравна служба на Обединеното кралство вече заяви, че ако резултатите са успешни, ще разшири тестовете до още един милион души.

Сър Харпал Кумар, президент на Grail, нарече резултатите много убедителни.

"По-голямата част от хората, които умират от рак, умират, защото откриваме рака им твърде късно", казва той в интервю за предаването Today на BBC Radio 4.

"Много ракови заболявания се откриват, когато са вече в много напреднал стадий", добави той и обясни, че целта е: „да се премине към по-ранно откриване, когато имаме възможност да използваме много по-ефективни и потенциално лечебни методи на лечение".

Но Насер Тураби от Cancer Research UK предупреди, че са необходими допълнителни проучвания, за да се избегне прекомерното диагностициране на ракови заболявания, които може да не са причинили вреда.

„Националният скрининг комитет на Обединеното кралство ще играе решаваща роля в прегледа на доказателствата и определянето дали тези тестове трябва да бъдат приети от NHS", добави той.