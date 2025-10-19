34 247 са лекарите в България, днес е техният празник

Днес е Денят на българския лекар. Чества се от 1996 г., когато Българският лекарски съюз (БЛС) избира Св. Йоан Рилски - Чудотворец за покровител на медиците.

Призът „Лекар на годината 2025" ще бъде връчен утре, по време на официална церемония. Младите лекари да останат в България, призова проф. Мария Токмакова, която миналата година беше отличена с приза „Лекар на годината 2024".

Лекарите в страната ни са 34 247, показват данни от Националната здравно-информационна система, посочени от съсловната организация. От тях 23 846 са лекарите със специалност, като най-голям брой са медиците със специалност „Вътрешни болести" – 4366, а най-малък е броят на специалистите „Медицинска педагогика" – един, показват още данните. Общопрактикуващите лекари в България са 3741, като най-малко от тях – 42, са в област Търговище, пише БТА.

Преди дни от съсловната организация направиха редица предложения за законодателни промени, отразяващи реалните нужди и предизвикателства, пред които лекарите в България се изправят в ежедневната си работа. Според БЛС законодателните промени, които предлагат, са основополагащи за усъвършенстването на здравната система, като същевременно имат за цел да подобрят условията на работа за лекарите и да повишат качеството на медицинската помощ за пациентите.