Проф. Кантарджиев: Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември

1976
Проф. Тодор Кантарджиев Кадър: Нова тв

„Противогрипните ваксини ще бъдат налични. Има предвидени 100 000 по програмата за хора над 65 години, което е платено с обществени средства. Съветвам ги да го направят". Това заяви проф. Тодор Кантарджиев в предаването „Събуди се" на Нова тв.

„Сега е моментът за ваксинация. Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември. Пикът обикновено е края на януари или февруари", допълни той.

„Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, който миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава. Прави локален имунитет на лигавицата на носа, образуват се антитела и като попадне грипен вирус в носа на детето се предотвратява възможността да се разболее. Инжекционните ваксини за деца също са добри", каза проф. Кантарджиев.

„Проветряване, ползване на маски и ползване на кърпички", препоръча още проф. Кантарджиев.

Най-добрата защита обаче била закаляването на детето през лятото, когато е топло.

В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът.

