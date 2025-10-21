Традиционно - за трета поредна година

За трета поредна година Novartis България организира националната кампания “Времето е живот”, насочена към повишаване на информираността за профилактиката и ранното откриване на рака на гърдата. Целта на инициативата е да насърчи жените в България да отделят време за себе си и да осъзнаят, че навременният преглед може да спаси живот.

Кампанията има ясен и човешки фокус – да преодолее страховете, липсата на информация и табутата, които често спират дамите да стигнат до консултация с лекар.

В подкрепа на инициативата е реализирано проучване между Novartis България и Blue Point (2024), което показва, че 52% от жените в България не посещават профилактични прегледи поради страх от евентуална диагноза. 46% от анкетираните дами не посещават прегледи поради затруднен достъп до специалисти, 45% поради липса на информация, а 40% по финансови причини. Още 30% от анкетираните споделят, че прегледът им се струва неудобен. За съжаление от друга страна над 4 000 жени всяка година чуват диагнозата рак на гърдата.

Именно заради тези числа, “Времето е живот” е социален ангажимент на Novartis България и част от усилията на компанията да направи профилактиката естествена част от ежедневието. Кампанията приканва всяка жена да превърне грижата за себе си в навик – не от страх, а от любов към живота.

Всяка година кампанията е подкрепена от журналисти и популярни личности, като тази година водещо лице е известният модел, водещ, инфлуенсър и преди всичко – родител, Славена Вътова, която споделя:

“Здравето е най-ценното нещо, което имаме. Наша отговорност е да се погрижим за него. Когато се чувстваме добре, ние можем да бъдем пълноценни към хората, които обичаме. Аз вярвам, че превенцията е здраве и редовно посещавам профилактични прегледи. Насърчавам и вас да го направите - за себе си и за вашите близки.”

Напредъкът в науката и медицината все повече доказва, че потенциалната болест може да се овладее и пациентите с рак на гърдата имат възможност да водят по-дълъг и пълноценен живот. Това дава на пациенти и специалисти оптимизъм, че диагнозата не е присъда. За целта профилактиката стои в основата на всички усилия. Защото времето е живот – и най-добрият момент да се погрижите за себе си е сега.

Всички видеа, експертни материали, специализирани интервюта и ценна информация относно най-често срещаната форма на злокачествено заболяване при жените са отново свободно достъпни за всеки в каналите на Novartis България ​​- YouTube, Facebook и Instagram, както и в медийното простраство.