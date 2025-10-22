Интензивното неонатологично отделение е най-добре оборудваното в страната

Отделението по неонатология в ,Мама и Аз‘ получи най-висок клас апарат за инфрачервена спектрофотометрия. С него специалистите ще могат да проследяват нивата на кислорода в тъканите на различните органи, включително и на мозъка, което има изключително голямо значение за воденето на реанимационната терапия на недоносените. Гарантира се оптимизирането на грижите и е важно за развитието на бебето.

„Интензивното неонатологично отделение на единствената по рода си клиника за майчино и детско здраве ,Мама и Аз‘ вече е напълно окомплектовано с високотехнологична апаратура и е най-добре оборудваното в страната, като отговаря на всички европейски и световни стандарти“, коментира д-р Андрей Христов, началник на отделението.

В неонатологията се приемат и лекуват тежко болни новородени, доносени и недоносени, екстремно незрели, постъпващи от вкъщи или от всички болници в Северна България. От началото на годината са лекувани 647 недоносени, а 1870 са приетите за неонатални грижи от създаването на болничния комплекс досега.

Отделението е оборудвано с последен модел апаратура за осигуряване на модерна дихателна, сърдечносъдова, невропротективна терапия. Разполага с достатъчен брой интензивни кувьози, апарати за подпомагане на дишането, видеомониториране на неврологичната дейност. Модерният ехографски апарат дава възможност за бърза, неинвазивна и динамична оценка на състоянието на централна нервна система и вътрешните органи.

Отделението разполага с най-съвременен кувьоз – „baby leo 500”, който дава шанс и на най-незрелите пациенти, както и с модерен реанимобил и интензивен транспортен кувьоз с респиратор, с който се транспортират новородено от цяла Северна България.

Множество благодарствени писма получават гинеколозите, акушерите, неонатолозите, педиатрите и генетиците в ,Мама и Аз’. „Това е най-добрия атестат за професионализма, посвещението на екипите и доверието в нас. В името на новия живот!“ – коментират оттам.