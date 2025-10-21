ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

33 случая на остри респираторни инфекции в Софийска област, заболелите от Ковид-19 са 23

1024
Маска СНИМКА: Pixabay

Общо 33 случая на остри респираторни заболявания са регистрирани на територията на Софийска област през миналата седмица (от 13 до 19 октомври), съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на официалния си сайт. 

По четири са установените случаи на варицела и чревни заболявания.

Заболелите от Ковид-19 са 23. Има и един случай на хепатит. 

В сравнение с по-миналата седмица (от 6 до 12 октомври) се наблюдава спад в регистрираните случаи. За периода от РЗИ отчитат 37 случая, при 33 за следващия, съобщава БТА.

 

