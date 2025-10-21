Лекари: 281 млн. американци живеят със смъртоносно заболяване и не знаят за това

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смята се, че новооткрито заболяване засяга почти 90% от американците, а девет от всеки десет души не са запознати с него.

Американската агенция по сърдечно-съдови заболявания (AHA) подчертава, че голям брой хора отговарят на критериите за сърдечно-съдов-бъбречен-метаболитен (CKM) синдром.

Това състояние е сложно заболяване, изградено от сърдечно-съдови заболявания, бъбречни заболявания, затлъстяване и диабет тип 2, и е официално дефинирано от AHA едва през 2023 г.

Въпреки това само 12% от възрастните, анкетирани през август тази година, са заявили, че са чували за CKM синдрома, пише "Дейли мейл".

Въпреки тази липса на осведоменост, общественият интерес към темата е голям.

Проучването, проведено от The Harris Poll, показа че 79% от анкетираните смятат, че е важно да се разбере какво представлява CKM здравето, а 72% заявиха, че са заинтересовани да научат повече.

"Искаме хората да знаят, че е много често срещано да имаш едновременно рискови фактори за сърцето, бъбреците и метаболизма", каза д-р Едуардо Санчес, главен медицински директор по превенция в Американската сърдечна асоциация.

"Успокоително е, че след като беше обяснена връзката между CKM, почти три четвърти от анкетираните признаха нейната важност", казва още той.

Синдромът CKM обръща внимание на начина, по който дисфункцията в една система - сърцето, бъбреците или метаболитната система, може да повлияе негативно на останалите.

Заедно тези състояния значително увеличават риска от сериозни здравни последствия като сърдечен удар, инсулт и сърдечна недостатъчност.

Според Американската агенция по сърдечно-съдови заболявания (AHA) почти 90% от възрастните в САЩ имат поне един рисков фактор за синдрома на CKM, включително високо кръвно налягане, анормален холестерол, висока кръвна захар, наднормено тегло и намалена бъбречна функция.

За разлика от някои хронични състояния, синдромът на CKM често е обратим, особено когато се диагностицира рано. За да категоризира риска от CKM при хората, AHA е разработила четири стадия.

Стадий нула е оптималното състояние. Той представлява хора без рискови фактори, които вероятно се хранят балансирано, имат здравословно тегло и не пушат.

Стадий едно са хора, които може да са с наднормено тегло, особено с излишък на мазнини в коремната област. Или може да имат преддиабет. Препоръчва се тези хора да се опитат да отслабнат с 5% от теглото си, за да се предпазят от преминаване в по-нататъшен етап на CKM.

Хората във втория етап ще започнат да изпитват симптоми като високо кръвно налягане и диабет тип 2. Те може да имат и бъбречно заболяване. Лекарите може да предпишат лекарства от тази група, за да контролират кръвното им налягане, кръвната захар и холестерола. Те може да предложат на пациентите Ozempic или Wegovy, за да им помогнат да отслабнат и да контролират нивата на кръвната захар.

Стадий три е, когато хората имат асимптоматично сърдечно заболяване. Те могат да имат високо кръвно налягане или ранно сърдечно или бъбречно заболяване и може да приемат лекарства като статини. Леченията за тази категория включват лекарства за сърцето и диабет, както и тестове за стеснени артерии.

Стадий четири е симптоматично сърдечно заболяване. Това са хора с диагностицирано сърдечно заболяване, излишък на мазнини, диабет тип 2 или бъбречно заболяване. Те може вече да са претърпели сърдечен удар или инсулт и да са развили сърдечна недостатъчност. Хората в четвърти стадий могат да бъдат разделени на такива с бъбречна недостатъчност и такива без нея.

Американската агенция по сърдечно-съдови заболявания (AHA) подчертава важността на промените в начина на живот, включително здравословно хранене, редовна физическа активност и медицинско лечение, когато е необходимо. Новото проучване разкри широко разпространени погрешни представи за взаимодействието между тези системи.

Повече от две трети (68%) от възрастните в САЩ погрешно смятат, че е най-добре да се лекуват заболявания като сърдечни, бъбречни или диабетни, едно по едно – или не са сигурни.

Освен това 42% смятат, че здраво сърце не може да бъде увредено от дисфункция на други органи, или не са сигурни.

„Сърцето, бъбреците и метаболитните системи са свързани и като такива трябва да се лекуват по координиран начин", каза д-р Санчес.

За да подобри разбирането и грижите, AHA ще публикува първите клинични насоки за синдрома CKM в началото на 2026 г. Тези насоки имат за цел да помогнат на здравните специалисти да лекуват пациенти с множество свързани състояния чрез по-интегриран и ориентиран към пациента подход.

Междувременно AHA стартира инициативата CKM Health Initiative, която предлага образователни ресурси и инструменти както за обществеността, така и за здравните специалисти. Те включват ново обяснително видео, което разяснява как взаимодействат системите в организма.

"Здравето на CKM се отнася до цялостното ви здраве", каза д-р Санчес.

„Можете да се грижите за тялото си с редовни проверки на кръвното налягане, холестерола, теглото, кръвната захар и функцията на бъбреците", посочва още той.

Проучването беше проведено онлайн от The Harris Poll от името на AHA. В него участваха приблизително 4000 възрастни американци.