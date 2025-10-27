"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В забързано ни ежедневие все по-малко време отделяме на храната, която консумираме и нейното качество. Но не бива да забравяме, че нашето здраве е в пряка зависимост от хранителните ни навици и това какво ядем всъщност.

Храната ни все по-често съдържа химични вещества, които вредят на телата ни. Такива са пакетираните и обработени храни, които изобилстват от изкуствени консерванти, оцветители и подобрители на вкуса, а честата им консумация може да причини множество проблеми и да повиши риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол, затлъстяване, диабет или кожни проблеми.

Затова е много важно да разберем как можем да избегнем вредното влияние на храните и да повишим имунитета си.

За отговор на този въпрос потърсихме мнението на д-р Доротея Станчева, гастроентеролог - медицински управител на МЦ “Пансанус“ гр.София.

- Д-р Станчева, защо и кога определени комбинации от храни могат да доведат до храносмилателни проблеми?

- Когато храните, които консумираме са комбинирани неправилно, може да се стигне до храносмилателни проблеми, като подуване на корема, газове, киселини и дори по-сериозен дискомфорт. Причината за това е, че различните видове храни изискват различни ензими и време за храносмилане. Ако в едно хранене се съчетават несъвместими храни, храносмилателната система може да не успее да се справи ефективно с тях, което води до ферментация, подуване и образуване на газове.

- Какви са вашите съвети за справяне с подуването и газовете?

- За да избегнете стомашен дискомфорт следвайте тези няколко правила:

По възможност – отделете си 20-30 мин минути за хранене – време, през което да не се налага да работите или и да решавате спешни задачи /кратките хранения между няколко ангажимента не позволяват на процеса да бъде пълноценен. / Не пропускайте и приема на вода в ежедневието си – около 35 мл на килограм тегло е оптималната хидратация на организма. Дъвчете добре храната: Бавното и пълно дъвчене на храната спомага за по-добро разграждане на хранителните вещества и предотвратява образуването на излишни газове. Консумирайте ферментирали храни, тъй като те са богати на пробиотици и помагат за намаляване на подуването и газовете.

В червата живеят трилиони бактерии, които участват в храносмилането. Когато има дисбаланс между добрите и лошите бактерии, това може да доведе до неправилно усвояване на храната, ферментация и прекомерно образуване на газове. Пробиотиците помагат за възстановяването на този баланс, което води до по-добро разграждане на храната и намаляване на газовете.

Освен това подобряват разграждането на хранителните вещества и предотвратяват забавеното храносмилане, което често води до подуване. Това е особено важно за хора с лактозна непоносимост или сензитивност към определени храни, при които пробиотиците могат да помогнат за разграждането на лактозата и намаляване на дискомфорта.

- Нека поговорим и за още един нашумял в последните години проблем, свързан с храненето - вредното влияние на Е-тата в храните.

- Е-тата (хранителни добавки с кодове, започващи с „Е“) са вещества, използвани в хранителната индустрия за подобряване на вкуса, цвета, консистенцията и удължаване на срока на годност на продуктите.

Някои от тях могат да имат отрицателно въздействие върху здравето, особено когато се консумират в големи количества. Те могат да предизвикат непоносимост, особено при хора с чувствителна имунна система. Определени добавки като натриев глутамат (E621) и някои консерванти могат да предизвикат стомашно-чревни проблеми, включително гадене и дискомфорт и да доведат до натрупване на токсини в организма 1

- А какво е действието на аспартама в храните?

- Аспартамът е изкуствен подсладител, широко използван в хранително-вкусовата промишленост, особено в продукти с ниско съдържание на захар или без захар, като безалкохолни напитки, дъвки, сладкиши и диетични храни. Той е около 200 пъти по-сладък от захарта, което го прави популярен избор за тези, които искат да намалят калорийния прием. Въпреки това, съществуват притеснения относно неговото влияние върху здравето в дългосрочен план.

Метанолът, който се образува при разграждането на аспартама, в малки количества се счита за безопасен. Но някои хора съобщават за стомашни и храносмилателни проблеми след консумация на храни и напитки, съдържащи изкуствения подсладител. Затова моят съвет е да избирате естествени алтернативи на подсладител. Можете да замените изкуствените подсладители с естествени като стевия или ксилитол, които също имат нисък гликемичен индекс, но без потенциалните странични ефекти.

Ако все пак консумирате продукти, съдържащи аспартам, опитайте се да го правите умерено /не по често от 2 пъти седмично/, за да избегнете прекомерно натоварване на организма с метаболитите му.

- Как пробиотиците могат да ни избавят от храносмилателни проблеми в следствие на неправилното хранене и да неутрализираме вредата от употребата на изкуствени подобрители в храната?

- Пробиотиците могат да бъдат полезни в неутрализирането на част от негативните ефекти на Е-тата и изкуствените подсладители, подобрявайки функциите на храносмилателната система и имунната защита. 2

Те спомагат за по-добро усвояване на хранителните вещества и детоксикация на организма. Действат успокояващо върху чревната стена и намаляват риска от възпалителни реакции.

Освен това, пробиотичните щамове имат способността да разграждат или неутрализират определени химически вещества, включително токсини и вредни добавки, присъстващи в храните.3 Това се дължи на различни ензими, които тези бактерии произвеждат, както и на способността им да модифицират химичния състав на някои съединения в хранителната среда.

Известно е също така, че пробиотиците стимулират имунната система и помагат за укрепване на защитните механизми на тялото срещу вредни външни агенти.

- Как да изберем подходящият пробиотик?

- Тъй като е трудно да се осигурят ежедневно достатъчно пробиотици от храната, можете да вземате пробиотични добавки, които съдържат конкретни щамове, полезни за храносмилателната система. Изберете добавки с високо съдържание и концентрация на активни култури, разнообразие от пробиотични щамове и жизнеспособност. Трябва да вземете под внимание и степента на издръжливост срещу висококиселинната враждебна среда на стомаха. Важно е също така пробиотичните щамове да бъдат в точните пропорции и комбинации, заедно с пребиотик и витамини, които да допълват действието.

Такъв продукт е ФЛОРА 10 – ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК ОТ ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ, който спомага за справяне с подуването и газовете, като поддържат здравословния баланс на чревната микрофлора и подобрява храносмилането.

Това е една идеално балансирана пробиотична формула, което се дължи на точната селекция от щамове и прецизното им съотношение.

Ето кои са неоспоримите предимства на ФЛОРА 10:

- ФЛОРА 10 съдържа 10 млрд. живи бактерии от специално подбрани и клинично проучени 7 щама от 4 групи. Специалната формула съдържа и пребиотиците фруктоолигозахариди (FOS) и инулин, както и витамин В1, В3 и С.

Установено е, че съчетанието от разнородни добри бактерии образува синергия помежду им, което дава много по-добри резултати от прилагането само на един пробиотик.

- Богатото видово разнообразие на щамовете, устойчивостта им и скоростта, с която се делят, са ключовите фактори за по-бързото възстановяване на микробиома, което ФЛОРА 10 гарантирано постига.

- Пробиотичните щамове във Флора 10 са защитени с технология микроинкапсулиране от последна генерация, което гарантира тяхната ефективност след преминаване през стомаха.

- Добавеният щам Lactobacilus bulgaricus способства за размножаване на полезните бактерии, за правилното храносмилане и абсорбиране на хранителни вещества.

- Щамовете в състава на Флора 10 притежават Европейски сертификат за качество.

- Всички щамове са развити върху растителна среда, което прави продукта подходящ за пациенти с непоносимост към млечни протеини.

- Нека разгледаме действието на конкретните щамове във ФЛОРА 10 за елиминиране на вредите от изкуствените подобрители или неправилната консумация на храни?

- Започвам с това, че във ФЛОРА 10 се съдържат три щама от вида Лактобацилус, всеки със своята специфика и ползи. Те стимулират имунната система и спомагат за елиминиране вредното влияние на канцерогенните храни. Ограничават патогените и помагат да се усвои лактозата.

Lactobacillus bulgaricus произвежда млечна киселина, която е важна за растежа и размножаването на полезните бактерии, потиска развитието на патогенните и гнилостни микроорганизми, свързва се с мутагените и канцерогените в неразтворими комплекси и ги изхвърля от организма. Млечната киселина понижава pH в червата, което създава неблагоприятна среда за растежа на патогенни микроорганизми и подпомага развитието на полезни бактерии. 4

Бацилус Коагуланс е мощен пробиотик, който попадайки в червата, се размножава много бързо и колонизира в чревния тракт, като потиска развитието на патогенните бактерии и понижава нивата на образуваните от тях токсини. Увеличава съпротивителните сили на организма. Той подпомага развитието на други пробиотични щамове и неутрализира патогенните микроорганизми.

Лактобацилус ацидофилус помага за разграждането на лактозата и може да бъде полезен за хора с лактозна непоносимост. Също така намалява подуването и ферментацията в червата. 5

Ентерококус фаециум потиска растежа на патогени като Салмонела, Ешерихия, Псевдомонас, Протеус. Предотвратява развитието на диария, свързана с приема на антибиотици. 6

В заключение можем да кажем, че ФЛОРА 10 на ABOPHARMA представлява своеобразен НАУЧЕН ПРОБИВ В ЧРЕВНОТО ЗДРАВЕ!

Това е една специално подбрана комбинация от пробиотици и пребиотици за поддържане на баланса и възстановяването на индивидуалната стомашно-чревна флора. Те не само че балансират чревната микрофлора, но и подобряват усвояването на хранителни вещества и укрепват имунната система, което води до по-добро общо здраве.

