Девет нови парамедици завършиха успешно обучението си във ВМА

Девет курсисти, които се обучаваха за парамедици в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), успешно преминаха теоретичната и практическа част от държавния изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Парамедик", специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения".

Това е четвъртият випуск парамедици във ВМА, съобщиха от академията.

Обучението им стартира през пролетта на 2025 г. Освен богатата теоретична част, обучаемите преминаха и интензивни занятия, в рамките на които практически разиграваха ситуации с множество пострадали.

Парамедиците-трета степен се обучават за оказване на първа помощ, а до момента завършилите програмата са 35. Основната задача е оказване на животоспасяваща помощ на пациенти в спешно състояние на мястото на инцидента и по време на транспортирането им в лечебното заведение.

В рамките на обучението си курсистите придобиха знания и практически умения за изпълнение на алгоритмите за поведение при различни спешни състояния; да следят жизнените функции на пациента по време на транспортирането и да оказват съответните грижи в рамките на своите компетентности; да поддържат и експлоатират медицинската и автомобилна техника; да реагират адекватно при бедствени ситуации и свързания с тях травматизъм.

Следващият курс ще започне през месец април 2026 г.

ВМА продължава да утвърждава позицията си като водещ център за обучение и развитие на специалисти в областта на спешната и военномедицинската помощ – място, където се изграждат професионалисти, готови да действат, когато животът зависи от секунди.