Какво се случва в управлението на Националната здравноосигурителна каса?

Ограничиха правомощията на подуправителя проф. Мавров, а няма заповед за проверка на дейността му

Все още цари затъмнение относно случващото се в управлението на Националната здравноосигурителна каса. От 14 октомври досега няма издадена заповед за проверка на дейността на подуправителя проф. Момчил Мавров. Повод за интереса беше информацията, че заповедта за ограничаване на правомощията на подуправителя се свързва с вътрешна проверка, включваща и периода, в който проф. Мавров е бил временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК през 2024 г.

На въпросите към управителя на НЗОК доц. Стефановски, дали подуправителят ще бъде проверяван, за какво и по какъв ред, не получихме отговор.

Ето и самите въпроси:

Ще бъде ли проверяван проф. Мавров за дейността му в НЗОК и кой ще е проверяващият орган/звено/комисия?

Има ли вече заповед за проверка на дейността на проф. Мавров, и ако не - кога ще се случи това?

Казахте, че проверката е планова, а не извънредна. Какво всъщност означава планова проверка и какво ще обхваща?

На идентични въпроси самият проф. Мавров отговори така: „Нямам представа какви са намеренията на управителя. Доц. Стефановски може да възлага проверки на дейността на администрацията, т.е. спрямо определени дирекции и отдели в касата. Народното събрание и други органи, извън структурата на НЗОК са тези, които могат да проверяват дейността на подуправителя. Оценката за дейността му е също от тях. Аз продължавам да работя с администрацията на НЗОК в рамките на закона, както е било до сега. За съжаление някои непремерени изказвания и тяхната интерпретация в медиите доведоха до това, че доверието към институцията започва да се руши, а служителите се чувстват объркани. Дано по-скоро разумът надделее и заработим нормално."