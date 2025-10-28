"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вирусите атакуват без предупреждение – бъди подготвен!

Есента често ни изненадва с внезапни и коварни вирусни нашествия, затова в този период е особено важно да се погрижим за имунитета си. Всъщност, той е първият и най-сигурен защитник на здравето ни, от който зависи преодоляването на безброй здравословни проблеми. От неговата устойчивост се определя способността ни да удържим на щурма от вируси и да се предпазим от появата на инфекции.

Медиците са категорични: Можем да повишим имунният отговор срещу болестите с помощта на кислорода.

НО КАК?

На всички ни е известно, че кислородът е необходим за функционирането и растежа на клетките и има пряко отношение към здравето ни.

Оказва се, че Германият - наричан още минерал “чудо”, действа на клетъчно ниво, като подобрява способността на клетките да генерират енергия, снабдявайки ги с кислород. Колкото повече се насищат клетките с кислород, толкова повече енергия се доставя до всички органи и системи в тялото.

Доставяйки допълнително кислород до клетките по независим от хемоглобина начин, органичният германий укрепва нашия естествен механизъм за защита.

А как можем да снабдим тялото си с органичен германий?

Гъба “Рейши” /Ganoderma Iucidum/ наричана още „Гъбата на безсмъртието“ съдържа висока концентрация на органичен германий.

Защо органичният германий изумява учените? Как работи в човешкото тяло?

Хилядолетен опит в използването на лечебните гъби имат японците, където съществува и Институт за изследване на гъбите в Япония, основан през 1936 г. от лекаря Кисаку Мори. Не случайно през 1967г. японският учен Казахико Асаи открива органичния Германий (GE132), като според него това е най-мощният антиоксидант и имуномодулатор поради факта, че съдържа в себе си три кислородни атоми.

Органичният германий ефективно неутрализира свободните радикали, които унищожават клетъчната стена и навлизат до ядрото на клетката, като я предпазва от неконтролируемо делене. В човешкия организъм има 4 милиарда клетки, като при стрес всяка една от тях затваря мембраната си, за да се защити и да съхрани кислорода си. Свободните радикали са атоми, на които им липсва електрон в последната орбита. Те навлизат свободно в клетките под стрес, съединяват се с кислорода и намаляват неговото ниво в клетката. Всяка клетка, при която кислородът спада под 40% става канцерогенна. В случая на помощ идват трите кислородни атома на органичния германий. Механизмът на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им чрез урината. По този начин не се дава възможност за никакви нежелани реакции или натрупвания на органичен германий в организма.

КОЙ Е ДОСТАВЧИКЪТ НА КИСЛОРОД ДО ВСЯКА КЛЕТКА?

HAYDE на АБОФАРМА, който присъства и на българския пазар, съдържа течен органичен германий (GE132), извлечен от гъбата “Рейши” и с добавен екстракт от спороносната й част. Течният органичен германий в HAYDE доставя кислород до всяка клетка. Той притежава мощен антиоксидантен ефект и има способността да стимулира собствения имунен отговор, като активира макрофагите и увеличава производството на естествените Т-клетки убийци. Това е един вид „интелигентен имуномодулатор”, тъй като органичния германий има способността да активира имунния отговор без да предизвиква хиперреакция в организма.

Кислородонасищането на клетките ни има редица ползи за повишаване на здравния статус.

Водещи специалисти споделят как да се противопоставим и да възстановим имунната система след прекарана инфекция.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С HAYDE?

Д-р Полина Гоцева - Цонева, специалист по вътрешни болести, белодробни болести и туберкулоза. Началник отделение по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ Разград.

Д-р Полина Гоцева - Цонева

HAYDE е ефективен при имунен дефицит, вирусни инфекции и за засилване на имунната система. Продуктът е особено подходящ при пациенти с хронична дихателна недостатъчност и хронична обструктивна белодробна болест.

HAYDE повлиява изключително добре състоянията на белодробна недостатъчност или астма.

Подходящ е и при пациенти с бронхит и пневмония, които могат да се проявят и като усложнения след COVID-19. Това са заболявания на дихателната система, при които нуждата от насищане на клетките с кислород и изграждането на устойчив имунитет е жизнено важно!

HAYDE има изразен енергизиращ ефект и помага за справяне с умората и депресивните състояния. Не е тайна за никой, че случаите на тревожност, депресия и хронична умора, често съпътстват, понякога дори с месеци, хората, които са преболедували вече COVID-19.

Д-р Пенка Ценкова - Пулмолог (Белодробни болести), Вътрешни болести, МБАЛ Вита София и частен кабинет.

Възстановяване и профилактика при Пост-Covid-19 синдром

Д-р Пенка Ценкова - Пулмолог (Белодробни болести)

Съществуват проучвания, които разкриват ролята на течния органичен германий (GE-132) и гъбата Рейши (Ganoderma Lucidum) – позната и използвана с доказани здравословни ефекти от над 2000 години.

Аз имам опит при моите пациенти с Covid 19 и HAYDE, като практиката ми доказа множеството позитивни ефекти, които продукта оказва, както по време на заболяването, така и при последствията от него.

От гъба Рейши са изолирани около 432 активни съставки, които повлияват различни патологични процеси на различни системи и органи. Основно са полизахариди, тритерпени, глюкани, стероли, органичен германий.

Ефектите на екстракт от гъба Рейши и течния органичен германий върху имунната система са доказани на базата на модулиращите ефекти върху цитокини ( IL-6, TNF-α, IL-1β, IL-8). Потиска се нискостепенното възпаление при инфекция.

Също така, значим факт е, че HAYDE променя формата на еритроцитите. Те стават гъвкави и преминават през тесни и увредени зони.

Алвеоларната деструкция и последващото ендотелно увреждане е предпоставка за повишено образуване на микротромбози.

HAYDE притежава антиагрегантен ефект на тромбоцитите чрез инхибиране на тромбоцитната агрегация, индуцирана от ADP. Профилактира тромбогенезата, комбинира се с други продукти влияещи върху коагулацията. Предполагаема металопротеаза е пречистена от мицела на Ganoderma lucidum. Тази протеаза хидролизира веригите на човешкия фибриноген.

Наблюденията показват, че Ganoderma lucidum протеазата може да свърже тромбин, различен от активното място и да причини забавяне на времето за съсирване, предизвикано от тромбина. Тези резултати предполагат, че антитромботичната активност на протеазата на Ganoderma lucidum може да се дължи на антиагрегантна активност, а не на антикоагулационна активност.

Свръхвъзпалението е предразполагащ фактор за образуване на фиброза на белия дроб, със засягането и на други органи.

HAYDE притежава антифиброзно действие. Екстрактът от G. lucidum намалява ензимната експресия на циклооксигеназа 2 (COX-2) и увеличава синтеза на азотен оксид в клетките, което повлиява възпалителния процес.

Полизахариден пептид от G. lucidum намалява образуване на микросъдове – ангиогенезата във фиброзната тъкан. Полизахаридите от G. lucidum инхибират образуването на фибробласти и повишават активността на колагеназата.

Използвам HAYDE и при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест, астма и други възпалителни заболявяния.

Установявам, че HAYDE има много добър ефект и при симптоми като умора, задъхване, слабост на мускулите.

HAYDE използвам и при пациенти след болнично лечение, при които възстановителният период е по-продължителен. Съчетанието на HAYDE с дихателна гимнастика и разходки и прием на антитромбозни или антикоагулантни медикаменти (ндивидуално по преценка за всеки пациент, с проследяване), скъсяват оздравителния им период.