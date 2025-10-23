ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бюджетната комисия прие на второ четене законопрое...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21565030 www.24chasa.bg

Мъжът, подпалил апартамента си с цигара, е транспортиран с медицински хеликоптер от Бургас до Варна

1508
Медицински хеликоптер СНИМКА: АРХИВ

Мъж с около 30% изгаряния по тялото е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас към болница във Варна за лечение в специализирано отделение по изгаряния, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ–Бургас.

По първоначална информация, инцидентът е станал при пожар в частен дом в бургаския комплекс "Славейков“. Пострадалият е бил приет тази сутрин в спешното отделение на УМБАЛ–Бургас в тежко състояние, пише БТА. 

Към момента няма информация за причините довели до пожара.

Още здравни новини вижте тук
Медицински хеликоптер СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса