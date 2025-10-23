Мъжът, подпалил апартамента си с цигара, е транспортиран с медицински хеликоптер от Бургас до Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж с около 30% изгаряния по тялото е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас към болница във Варна за лечение в специализирано отделение по изгаряния, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ–Бургас.

По първоначална информация, инцидентът е станал при пожар в частен дом в бургаския комплекс "Славейков“. Пострадалият е бил приет тази сутрин в спешното отделение на УМБАЛ–Бургас в тежко състояние, пише БТА.

Към момента няма информация за причините довели до пожара.