Настинката сега ви кара да кашляте? Най-вероятно е вирус от ръцете, не грип

Инфлуенцата идва 1-2 дни след заразата, на 2-ия часа от началото си разглобен, задължително с температура

Ако настинката ви в момента се проявява с кашлица и кихане, хрема и дразнене в гърлото, но нямате температура и сломяваща отпадналост, много е вероятно виновник да са мръсни ръце. Не непременно вашите, а дори с чистите си пръсти да сте пипнали повърхност, на която някой с неизмити ръце от носа или от тоалетната да е оставил невидим материал, и след това неволно да сте се докоснали по лигавици. Къде е кашлицата и кихането, къде - мръсните ръце?! Оказва се, има връзка, нищо, че звучи малко като “Боли го зъб, та куца”.

Ако имате изброените симптоми, без да сте болни за оставане на легло, има голяма вероятност да не е грипът или ковид, а нещо много по-банално.

В момента най-често се откриват риновируси в пробите, които изследва Националната лаборатория по грип и респираторни заболявания, съобщи микробиологът проф. Тодор Кантарджиев по време на отворена дискусия за сезонните инфекции. Риновирусите са отговорни за половината или повече от всички случаи на обикновена настинка. “Да знаете, риновирусите са основно инфекция на мръсните ръце. Не забравяйте за миене след ползване на тоалетната и след контакт с повърхности. Не се пипайте по устата, носа, очите и учете децата да не го правят, така ще си спестите много неприятности със здравето”, каза експертът.

В преходните сезони - началото на есента и пролетта, е пиковото разпространение на риновирусните настинки в умерения климат, въпреки че инфекцията може да се развие през цялата година. Децата играят централна роля за предаване на вируса в домакинството. Това се случва главно чрез контакт ръка в ръка. Заразените могат да отделят вирусни частици и с фекалии. Понякога патогенът прониква и по въздушно-капков път. “Другото, което много хора са забравили или не смятат, че се отнася за тях, е да не кашлят и кихат с отворена уста към околните. Не мога да разбера как изчезна културният навик на българина да си слага кърпичка пред устата.”

Освен риновируси в момента в националната референтна лаборатория се изолират и вирусите, които причиняват ковид, бокавируси, аденовируси, метапневмовируси, парагрипни. Респираторно-синцитиалният вирус ще се яви по-късно. “Хванат” е и случай на A(H1N1)pdm09 грип, който със сигурност не е единствен, просто не поражда сериозни оплаквания или не са изследвани проби.

“Важно е да се знае, че грипът прави усложнения. Именно затова се препоръчват ваксини и се води статистиката за случаите. След като премина пандемията, грипът остава по-опасен от мутиралия изтощен коронавирус, който обаче психически създава огнища на напрежение в обществото”, смята професорът. Между всички циркулиращи в момента респираторни вируси и грипа има съществена разлика, обясни професорът.

“Две неща са много важни. Първото е краткият инкубационен период. За ковид се очакват да се появат симптоми на третия-четвъртия ден след заразяването. Грипът още на 24-ия до 48-ия час се проявява. И второто много важно: за разлика от всички респираторни инфекции грипът за два часа те сваля на диванчето. Разглобен си. Някои го сравняват с влак, който те е прегазил. Мъжете с грип лягаме, жената слага маска - ако е по-интелигентна, и си гледа домакинството, това е истината. Друга разлика е, че симптомите на грипа са силно изразени - болки по мускулите и по ставите, обикновено сухо и блокирано гърло. Кашлицата по-късно идва и тя обикновено започва с непродуктивни опити, но задължително грипът протича с висока температура. При грип най-добре е да се започне лечение без бавене. Първата мисъл на българина е - ще мине. Не, няма да ти мине. А втората: утре ще видя ще пия ли лекарство. Какво ще гледаш? Трябва да ти е подръка противовирусно лекарство или бързо да пратиш някой да ти го купи.”

При грип, за да не се губи време, проф. Кантарджиев препоръча да се прави тест и ако е положителен, да се започне незабавно противовирусно лечение.

“Има 3 вида медикаменти специално за грипа, които действат. При започване на противовирусно лечение без бавене си спестяваш дълго боледуване и усложнения. Ако вечерта например си взел хапчето, на сутринта глътнеш отново, то на обед вече се чудиш да го пиеш ли, защото си по-добре. Но ако започнеш след 36 часа и повече, няма ефект.”