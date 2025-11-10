Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. д-р Калоян Давидов

Мъжете рядко говорят за това, но проблемите с простатата засягат почти всеки след 50. В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи" на в. „24 часа", проф. д-р Калоян Давидов – началник на Простата център и Клиниката по урология в „Софиямед" – обяснява за иновативен метод, който без скалпел и без болничен престой връща нормалното уриниране и буквално „възстановява силата на струята" при леко до умерено доброкачествено уголемена простата.

В разговора с водещата Мила Иванова, проф. Давидов говори откровено и за мита, че ракът на простатата винаги дава симптоми – всъщност, казва той, „това е една от най-коварните болести, защото не боли". Затова всеки мъж след 50 трябва веднъж годишно да изследва PSA-, прост тест, който може да спаси живот.

Професорът е първият български хирург, оперирал простата с лазер, сертифициран за работа с роботизираната система „Да Винчи“, и първият у нас, признат за обучаващ хирург от самия производител на тази технология.

С над 1000 роботизирани операции зад гърба си и специализации в държави като Япония и Гърция, той продължава да обучава младите уролози и да въвежда съвременни, щадящи методи, които вече променят качеството на живот на българските пациенти.

Гледайте целия епизод, за да чуете как новите технологии връщат самочувствието на мъжете, защо ранната профилактика е „мъжката смелост“, и какво още може да направите днес, за да сте здрави утре.

