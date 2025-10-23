ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СЗО: Повече от 7 млрд. долара са необходими за възстановяването на здравната система на Газа

СЗО СНИМКА: Pixabay

Световната здравна организация (СЗО) съобщи днес, че предвижда, че поне 7 млрд. долара биха били необходими само за възстановяването на системата за здравеопазване на Газа, предаде Франс прес, като се позова на официално изявление на организацията, цитирано от БТА. 

"Няма напълно функциониращи болници в Газа и само 14 от 36 работят въобще. Има сериозен недостиг на медикаменти, оборудване и основен медицински персонал", обяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пред журналисти, като предупреди, че "общите разходи за възстановяването на системата на здравеопазване на Газа ще възлизат на поне 7 млрд. долара".

