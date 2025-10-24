НЗОК покрива всички прегледи за най-честите болести при жените

Пациентите подлежат на диспансерно наблюдение до края на живота си при при лупус, тиреоидит на Хашимото и остеопороза

Има някои заболявания, които се срещат многократно по-често при жените. Причините могат да бъдат генетични, анатомични, хормонални, психологични и др.

1. Заболявания на щитовидната жлеза

Хормоните на щитовидната жлеза тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) повлияват почти всички метаболитни процеси в човешкия организъм. Четири чести заболявания на щитовидната жлеза са тиреоидит на Хашимото, Базедова болест, хипотиреоидизъм и гуша.

2. Системен лупус еритематодес (СЛЕ)

СЛЕ е заболяване на младите жени (между 15 и 40 г.). Мъжете боледуват 5 до 10 пъти по-рядко. Това е автоимунно заболяване, при което се образуват автоантитела срещу клетъчните ядра и се засягат много органи.

3. Остеопороза

Ако сте жена, вие автоматично имате по-голям риск от остеопороза, отколкото мъжете. Вероятно това се дължи на факта, че жените имат по-малка костна маса (по-тънки кости) от мъжете.

Какви специализирани изследвания, свързани с тези заболявания, заплаща НЗОК?

За заболявания на щитовидната жлеза НЗОК заплаща за следните хормонални изследвания: fT4 (с код 10.08), TSH (код 10.09), LH (код 10.22), FSH (10.23), Prolaсtin (10.24), Estradiol (10.25), Testosteron (10.26), Progesteron (10.21) и “Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO” (т.нар. МАТ) (10.27), като за извършването им лекар специалист по профила на заболяването следва да издаде направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4) по преценка и при необходимост. Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от личния лекар.

НЗОК не заплаща за изследването на анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и fT3. Ехографското изследване на щитовидната жлеза е включено в пакета медицински дейности на лекаря ендокринолог и здравноосигурените лица не заплащат за него.

Здравноосигурените лица над 18 г. със заболяване “Тиреоидит на Hashimoto” (МКБ-код Е06.3) подлежат на диспансерно наблюдение от лекар специалист по ендокринология и болести на обмяната до края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно със снемане на общ клиничен статус с насоченост към ендокринната система. TSH се изследва ежегодно, а след промяна на дозата на заместващото лечение - до още два пъти годишно, но не по-рано от 6 седмици от промяната. Имате право на една консултация годишно с лекар специалист по кардиология, който задължително ще ви направи електрокардиограма. По преценка на ендокринолога може да ви се извърши сцинтиграфия на щитовидната жлеза.

Диспансеризацията при специалист ендокринолог, който може да бъде избран от пациента, се осъществява с еднократно издадено от личния лекар “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

За заболяването хипотиреоидизъм пациентът следва да бъде диспансеризиран от общопрактикуващия (личния) лекар. Диспансерните прегледи се провеждат 4 пъти годишно. Изследванията, за които пациентът следва да бъде насочен към лаборатория с “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) са: Холестерол - веднъж годишно; TSH - веднъж годишно и след промяна на дозата на заместващото лечение - до 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната; fT4 - веднъж годишно. Предвидена е и консултация с лекар специалист по “Ендокринология и болести на обмяната”. Провежда се консултация с кардиолог - един път на 2 години, както и с офталмолог - един път на 3 години.

При лупус пациентът подлежи на диспансерно наблюдение от специалист ревматолог - до края на живота. Два пъти годишно, в зависимост от състоянието на болния, се провежда общ клиничен статус.

Химично изследване на урина за албумин, билирубин, седимент, СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, фибриноген, ГГТ, се изследват веднъж годишно.

Извършва се и една консултация през годината със специалист по кожни болести

Пациентът има право да изберете кой лекар ще води диспансерното наблюдение, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. За целта личният лекар трябва да издаде направление. Диспансеризиращият лекар също може да бъде сменен, като личният лекар ще издаде направление за това.

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща за изследване на посочените по-горе хормони, както и за “Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза”. Тези високоспециализирани медико-диагностични изследвания се назначават с направление (бл. МЗ-НЗОК №4) само от лекар специалист от извънболничната помощ, сключил договор с НЗОК. Допуска се издаването на направление за тези изследвания от личен лекар само с писмено назначение на ТЕЛК или НЕЛК.

НЗОК заплаща за маркер за разграждане на костно вещество при остеопороза (с код 10.34) при следните случаи: болни с трансплантирани органи; пациенти с хиперпаратиреоидизъм; пациенти с хипогонадизъм; пациенти с остеопороза с патологична фрактура в извънболничната помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с направление за високоспециализирани дейности. Във всички случаи пациентът заплаща изследването за определяне на костната плътност.

Лицата със заболяване “Остеопороза с патологична фрактура” (МКБ-код M80) подлежат на диспансерно наблюдение, което се заплаща от НЗОК. Пациентът се диспансеризира от специалист по ендокринология и болести на обмяната или от ревматолог - до края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно. Здравноосигурените лица имат право на изследването остеоденситометрия - един път на 2 г.

Ежегодно се изследват калций, фосфати, алкална фосфатаза (АФ)

Консултации със специалисти по акушерство и гинекология, както и по ортопедия и травматология се провеждат един път годишно.

Диспансеризацията се осъществява от лекар специалист ендокринолог или ревматолог чрез еднократно издадено “Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) от личния лекар на пациента.

В случай че пациентът е със заболяване “Ендометриоза” (МКБ-код N80), подлежи на диспансерно наблюдение от лекар специалист по акушерство и гинекология до оздравяване, в съответствие с Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на Министерството на здравеопазването. Диспансерните прегледи се провеждат 2 пъти годишно с общ гинекологичен статус и извършване на ултразвук. Два пъти годишно се извършва химично изследване на урина и кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ.

Диспансеризацията се осъществява от лекаря специалист по акушерство и гинекология чрез еднократно издадено “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) от общопрактикуващия лекар.

