Поставянето на гръдни импланти или още наричаната аугументационна мамопластика, е процедура, която се извършва повече от век. За първи път уголемяване на гърдите е извършено през 1895 г. от австрийско-германския хирург Винсент Черни. Той използва имплантирането на собствена мастна тъкан за реконструкция на гърда след частична мастектомия.

Оттогава са разработени множество техники, независимо дали се използват за козметични цели, реконструкция след мастектомия или коригиране на вродени малформации.

В световния месец за борба с рака на гърдата, разговаряме с д-р Цветелина Манчева, специалист по образна диагностика в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост по темата за профилактичните прегледи при жени с гръдни импланти.

- Д-р Манчева, какво трябва да знаем за гръдните импланти?

- Имплантите биват два вида - силиконови или с физиологичен разтвор. Могат да се различават по форма - кръгла или анатомична, и текстура – гладки или грапави. Обикновено се препоръчва проследяване и евентуална смяна след 10 години, като това се определя от производителя. За някои импланти се приема, че имат доживотна гаранция. Това не гарантира, че в последствие не може да се появи проблем. Необходимостта от подмяна зависи и от индивидуалните фактори и евентуалните усложнения. Деформация на капсулата е едно от най-честите усложнения след поставянето на гръдни импланти, като честотата варира от 0% до 45%. Тя зависи до голяма степен от използваната хирургична техника и фактори, като например анамнезата за проведено лъчелечение на гърдата. Друго доста често усложнение е нарушаване на целостта на импланта. То е и една от основните индикации за провеждането на нова оперативна интервенция. Може да възникне без очевидна травма и да няма никакви симптоми. Клиничната диагноза може да бъде голямо предизвикателство – може да се прояви с неспецифични находки като напипване на „топчеста“ промяна в структурата, асиметрия или чувствителност. Деформацията на контура, изместване, загуба на обема на гърдата, болка или възпаление са част от симптомите, които да насочат жената да потърси специалист по образна диагностика, мамолог.

- Безопасни ли са силиконовите импланти?

- Много проучвания показват, че имплантите не предизвикват рак на гърдата, но съществува риск от други заболявания като рядък вид лимфом (BIA-ALCL, Breast Implant – Associated anaplastic Large Cell Lymphoma). BIA-ALCL означава едроклетъчен анапластичен лимфом, които е свързан с гръдния имплант. То е злокачествено заболяване с произход от капсулата на импланта, а не от самата млечна жлеза.

- Жените с гръдни импланти могат ли да провеждат мамография?

- Съществува в пространството мит, че жените с импланти не могат да провеждат преглед с мамография. Това твърдение категорично не е вярно. Има специална техника за провеждане мамографията при жени с гръдни импланти. При правилното й прилагане, импланта не е застрашен от нарушаване на целостта му. Ако жената все пак отказва категорично да проведе този тип изследване, то може да бъде заменено с ядрено-магнитен резонанс, но не може да разчита на това да бъде преглеждана само с ехография. Изключително важно е специалистите по Образна диагностика, които се занимаваме насочено с диагностика на заболяванията на гърдата, да сме запознати с нормалния образ след поставени импланти, както и с отклоненията от него. Макар да има особености в образа, при жени с импланти могат да се използват всички модалности, използвани в ежедневната ни практика – ехография, различните типове мамография и ядрено-магнитен резонанс.

