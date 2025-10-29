Кои храни помагат в борбата с вирусите

Сок от моркови и мляко с куркума облекчават кашлицата

Навлизаме в сезона на вирусите и ако самите ние не сме пипнали някой, със сигурност близък човек вече е. И вероятно едно от последните неща, за което си мисли, е какво да пие или яде, за да оздравее по-бързо. Което не е изненадващо, защото с развитието на медицината сме свикнали да търсим по-бързи решения за справяне със здравословните си проблеми. Затова и по-често се насочваме към медикаменти, облекчаващи състоянието ни, вместо да разчитаме на използвани от предците ни алтернативни средства, въпреки че много са далеч по-здравословни и също толкова ефективни.

Сред тях например е суровият мед, който е извлечен директно от восъчната пита, без да е обработен и филтриран. От години се водят спорове дали той е по-здравословен от масовия, продаван в магазините, но имунологът доктор Джена Мачиочи смята, че е така. Даже го нарича успокояващо, антимикробно средство на природата. “Често разбърквам лъжица суров мед в чаша чай от мащерка, тъй като това облекчава раздразнението на дихателните пътища и поддържа здравето ми. Обичам и чай от корени от ружа, защото е чудесен за лигавицата”, разказва тя пред “Гардиан”.

Консултантът по респираторни заболявания доктор Рикардо Хосе също вярва в лечебните свойства на отварите от билки. Той препоръчва

да се правят чести глътки от тях през целия ден,

за да се поддържат лигавиците влажни. Ако кашлицата е суха и дразнеща, да се пие чай с мед. “Друго лекарство, което винаги съм харесвал, е сок от моркови. Настъргваш ги, засипваш ги с малко захар и ги оставяш така за една нощ в хладилника. До сутринта те отделят сладък сироп. Една лъжица от него през няколко часа помага за успокояване на дразнещата кашлица”, споделя доктор Хосе. Ако тя е придружена и с гъсти храчки, пък топъл чай от корени от женско биле или така наречения сладник би помогнал. Английският специалист по респираторни заболявания съветва да се консумира и ананас, защото той съдържа бромелаин, който намалява гъстота на слуза.

От настъргани моркови с малко захар може да се направи сироп, облекчаващ кашлянето. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

“Вкусни неща като доматена или пилешка супа, някакво къри също насърчават слюноотделянето и секрецията на слуз в дихателните пътища. Смученето на пастили има подобен омекотяващ ефект и потиска кашличния рефлекс”, обяснява Рон Екълс, бивш директор на Центъра за настинка в Университета в Кардиф. В аптеките се продават редица билкови успокояващи хапчета, но истината е, че

ефективни пастили за гърло могат да се направят

и в домашни условия Една от популярните рецепти съдържа чаша мед, 4 супени лъжици лимонов сок и наполовина по-малко настърган пресен джинджифил. Тези три съставки се слагат в тенджера и се загряват на бавен огън, докато сместа започне да ври и да се пени. Бърка се през цялото време, за да не загори. След като се свали от котлона, се оставя за известно време, за да се сгъсти. Когато това се случи, с лъжичка се взема от сместа и се оформят мълки топчета върху кухненска хартия. Получилите се пастили трябва да се охладят много добре на стайна температура, за да станат твърди, преди да започнат да се смучат.

Друго изпитано средство е топло мляко с куркума. “За мен това не е някаква модерна уелнес напитка, а нещо, което семейството ми използва от поколения, за да успокои болките в гърдите и да възстанови баланса на тялото при вирусни заболявания. Кипнете чаша пълномаслено мляко. Оставете го да се охлади леко, след което разбъркайте в него една чаена лъжичка смляна куркума. Пийте топло преди лягане”, препоръчва Асма Хан, готвач и собственик на индийски ресторант в Лондон.

Негови колеги пък залагат на различни видове бульони и супи, които осигуряват на боледуващия допълнително протеини и витамини. “Намирам азиатския бульон за особено успокояващ. Често ходя до месарницата само за да купя кости за него. Пека ги, докато използвам фурната за нещо друго. Веднъж на две седмици печем и пиле, така че спасявам и неговите кости от чиниите на всички. Слагам всички с вода в тенджера и ги варя с чесън, джинджифил и няколко зрънца ориз. Получилият се бульон има наистина благотворното въздействие върху болното тяло”, разказва Томазина Миърс, която е автор на готварски програми и книги.

Доктор Хосе също се е убедил в лечебната сила на топлите местни храни със зеленчуци и билки. “И до днес използвам традиционна португалска супа, която семейството ми винаги приготвяше, когато някой беше болен. Приготвя се от пилешко, ориз, бульон, чесън и когато е готова, се добавя малко прясна мента.

Месото осигурява протеин за възстановяване на организма

Оризът е нежен към стомаха и дава необходимите му въглехидрати. Бульонът е хидратиращ, а чесънът е антибактериален. Ментата пък действа като естествен деконгестант, който подобрява секрецията”, обяснява специалистът по респираторни заболявания.

Тъй като вирусните инфекции са много изтощителни, е важно и с какво ще се храните, след като сте ги преборили, за да не станете скоро жертва на ново заразяване. Ако супите са ви омръзнали, можете да си направите паста или ризото с пилешко и много зеленчуци. Колкото по-различни са те, толкова по-добре за организма, защото му осигуряват разнообразие от витамини и антиоксиданти. Когато апетитът ви се възвърне напълно, заложете на месни яхнии с агнешко или говеждо месо, съветват експертите.