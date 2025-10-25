Лекари от Мала Преспа, завършили в България, се завърнаха да лекуват сънародниците си в Албания

За трета поредна година и за втори път в рамките на два месеца, български медици пристигнаха в албанския район Мала Преспа, в който живеят и хора с български корени, за да прегледат местното население.

Превърналата се в традиция инициатива се организира и финансира от Фондация "Българска Памет" и нейния председател д-р Милен Врабевски с подкрепата на българските министерства на външните работи и отбраната, както и в синхрон с албанското министерство на здравеопазването.

След като през октомври над 350 жители на община Пустец, Мала Преспа, бяха прегледани от специалисти по кардиология, вътрешни болести, ендокринология, ревматология и дерматология, този път български лекари ще преглеждат в областите мамология, урология, офталмология, неврология и УНГ, а този път екипът е начело с проф. Иван Гаврилов - завеждащ отделението по гръдна хирургия в УСБАЛ по онкология "Св. Иван Черноземски", гр. София. Инициативата неслучайно се реализира в розовия месец октомври - посветен на борбата с рака на гърдата и по молба на кмета на община Пустец Пали Колефски, поради острия недостиг на специализирани здравни услуги в региона.

В хуманитарната мисия участват лекари от още няколко от най-големите болници в страната.

На официалното откриване на прегледите присъстваха председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски, д-р Андрей Ковачев - член на европейския парламент и извънредния и пълномощен посланик на България в Албания г-н Ивайло Киров.

"Ние спазваме нашите обещания и искам да ви уверя, че и днес сме тук, за да окажем безвъзмездна помощ на населението на Мала Преспа", сподели в изказването си пред медиите д-р Милен Врабевски.

Според д-р Андрей Ковачев инициативата е прекрасен пример за добросъседство и олицетворява европейската идея за заедност в Европа.

Посланикът на България в Албания г-н Ивайло Киров добави, че д-р Врабевски е инвестирал сериозни средства в общината, като всички усилия са насочени към повишаване качеството на живот на хората и подкрепа на европейската интеграция .

По време на откриването проф. Гаврилов подари на местните църкви и и общината специално изрисувани за повода икони от гр. Троян.

Мисията е част от последователната и дългосрочна стратегия на Фондация Българска Памет за подкрепа на българската историческа диаспора и подпомагане на местните хора в Мала Преспа – не само чрез медицински грижи, но и чрез образование, култура, социална ангажираност и насърчаване на европейските ценности и интеграция.