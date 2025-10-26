Кафето е полезно, но само сутрин

Кафето наистина е полезно за здравето и насърчава дълголетието, но само ако го пиете сутрин. Това е заключението, до което са стигнали изследователи от университета Тулейн и Националния институт за сърце, бели дробове и кръв на САЩ.

Проучването, публикувано през 2025 г. от Оксфорд Юнивърсити Прес, е обхванало 40 725 души. В продължение на близо 10 години учените са проследявали техните навици и здравни показатели. Резултатите показват, че тези, които редовно пият кафе, имат по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания и по-ниска обща смъртност.

Както обаче беше отбелязано, от решаващо значение е кога пиете кафето. Изследователите казват, че пиенето на кафе следобед, вечер или през целия ден не само подкопава ползите от напитката, но дори може напълно да ги елиминира, особено ако пиете кафе през целия ден. Учените са открили ясна закономерност: тези, които пият кафе само сутрин, имат 16% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания и 31% по-ниска обща смъртност. Тези, които изобщо не пиеха кафе (приблизително половината от участниците), не показаха нито подобрение, нито влошаване на тези параметри. Резултатите останаха стабилни дори след отчитане на други фактори, свързани с начина на живот, а количеството консумирано кафе беше без значение – ключовият фактор беше времето от деня.

Според автора на изследването д-р Лу Куи, резултатите от това проучване са в съответствие с много други, които са показали, че консумацията на кафе не само не увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, но дори може да предпазва от състояния като диабет тип II.

Защо времето от деня е толкова важно? Учените смятат, че кафето може да наруши циркадните ритми и хормоните, ако се консумира през деня. Д-р Куи теоретизира, че ако кафето се консумира по-късно от сутринта, кофеинът нарушава тези деликатни ритми и нивата на ключови хормони, особено мелатонин, който регулира съня. Ниските нива на мелатонин и нарушените цикли сън-бодърстване са свързани с повишен оксидативен стрес, високо кръвно налягане и възпаление, които са основни рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, съобщи БГНЕС.