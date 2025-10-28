В България над една трета от възрастното население страда от затлъстяване, но едва 40% от тях получават официална диагноза. Това показва нов доклад, изготвен от HTA ООД по поръчка на фармацевтичната компания „Лили България“. Според анализа, затлъстяването струва на страната над 6,48 млрд. лева годишно, което представлява 3,5% от БВП на България за 2023 г., като най-голямата част от тази сума идва от непреки разходи – отсъствия от работа, намалена продуктивност и загуба на години живот в добро здраве.

Наднормено тегло и затлъстяване – каква е разликата?

Макар често използвани като синоними, наднорменото тегло и затлъстяването са различни състояния, определяни чрез индекса на телесна маса (ИТМ). Наднормено тегло се определя при ИТМ между 25 и 29.9, докато затлъстяването започва от ИТМ над 30 и се класифицира като хронично, прогресиращо заболяване. Последствията от него са далеч по-сериозни – от метаболитни нарушения и сърдечносъдови заболявания до депресия, безплодие и социална изолация.

Според данни от Националния статистически институт, 62,8% от мъжете и 45% от жените над 18 години са с наднормено тегло или затлъстяване. Това поставя България сред страните с най-висока заболеваемост в Европа.

Икономическа тежест, която остава невидима

Докладът показва, че само преките разходи за лечение на усложнения, свързани със затлъстяването, възлизат на 668 млн. лева годишно. Но далеч по-голямата сума – над 5,8 млрд. лева, идва от непреките разходи - отсъствия от работа, понижена продуктивност и преждевременна инвалидизация.

Освен финансовите загуби, затлъстяването води до загуба на 67 724 години живот в добро здраве (DALY) годишно – показател, който измерва загубата на здравословен живот поради болест. Това е еквивалентно на цялото население на град като Шумен, живеещо с хронични заболявания.

Диагнозата и лечението са все още недостатъчни

Въпреки мащаба на проблема, затлъстяването често остава недиагностицирано и нелекувано. Само 20% от диагностицираните пациенти получават някаква форма на лечение, а едва 1,3% – медикаментозна терапия. Това показва сериозен дефицит в разпознаването и третирането на затлъстяването като заболяване. А специалисти предупреждават, че стигмата около теглото пречи на навременното търсене на медицинска помощ.

„Затлъстяването е тихата епидемия на нашето време – подценявана, стигматизирана и често оставяна без лечение“, казва д-р Десимира Миронова, ендокринолог. „Всеки пропуснат ден без действия означава още изгубени години живот в здраве, още семейства, борещи се с инфертилитет, и още милиарди, погълнати от предотвратими усложнения.“

Какво е необходимо да се предприеме?

Докладът препоръчва затлъстяването да бъде признато като стратегически здравен и икономически приоритет. Сред предложените мерки са:

Включване на затлъстяването в списъка на заболяванията, покривани от НЗОК

Създаване на национален регистър

Повишен достъп до лечение и медикаменти

Подобряване на диагностиката чрез скрининг и информираност

Инвестиране в профилактика и образователни кампании

„Необходими са спешни действия както за подобряване на качеството на живот на стотици хиляди българи, така и за постигане на значителни икономии за здравната система и обществото като цяло.", заяви Нив Фонеа, мениджър на „Лили“ за България и Сърбия.