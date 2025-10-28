Медицински комплекс „Софиямед“ разкрива своя пореден специализиран център, този път посветен на цялостната грижа за черния дроб, съобщиха от медицинския комплекс. В него пациентите ще получат комплексна оценка за състоянието своя черен дроб чрез съвременни методи на диагностика от специалисти с опит в лечението на хроничните вирусни В, Д и С хепатити, автоимунни чернодробни заболявания, метаболитно - асоциираното чернодробно засягане, алкохолен хепатит, цирозата като краен стадий на всяко хронично чернодробно увреждане - непроследявано и нелекувано, усложненията на цирозата, включително първичния чернодробен карцином.

Специалистите от Центъра прилагат персонализиран подход, съобразен с актуалните световни препоръки, за да осигурят продължителност и по - добро качество на живот на своите пациенти.

Чернодробните заболявания в ранните си стадии протичат безсимптомно или с ненасочващи конкретно към черния дроб оплаквания като отпадналост и бързо изморяване. Това се свързва със способността на черния дроб да се възстановява – регенерира, при увреждане. Алармиращи симптоми се появяват едва когато увреждането е станало сериозно и органът вече не може да функционира нормално, а той има повече от 500 функции. Действа като централна биохимична лаборатория на организма - обработва хранителните вещества, неутрализира токсини, произвежда ключови протеини и регулира множество метаболитни процеси.

Хроничните увреждане на черния дроб от вируси, антитела, медикаментозно - токсични агенти, особено алкохол и натрупването на мазнини, могат да нарушат неговите функции със сериозни последици за цялостното здраве.

Последните години е наложен жаргонно терминът „омазнен“ черен дроб, резултат от натрупване на триглицериди в чернодробните клетки. Това състояние се нарича стеатоза, а тя се регистрира при профилактична или по друг повод ехография на коремни органи. Честа находка е при пациенти с метаболитен синдром - наднормено тегло и застоял начин на живот, инсулинова резистентност или захарен диабет втори тип, повишени липиди и пикочна киселина. Оплаквания липсват, защото черния дроб „не боли“, чернодробните ензими може да са нормални или до 2-3 пъти от горна граница повишени. Натрупването на „мазнини“ обаче, предизвиква оксидативен стрес, който е причина за разрушаване на хепатоцитите (клетките изграждащи чернодробната тъкан) и възпаление. Така се преминава в стеатохепатит, който при пропускане и невзимане на своевременни мерки неприятно може да ни изненада с преход в цироза или вече развита такава.

Именно затова профилактичните прегледи не трябва да бъдат „неглижирани“! Промяната в начина на живот, включително избягването на рискови фактори, може да бъде дори единственото „лечение“, назначено от специалиста. А системното проследяване от него, гарантира да се избегне прогресиране на чернодробното увреждане.

Отляво на дясно: д-р Медаин Кадиш, д-р Невин Идриз, д-р Светослав Славов

В Центъра по хепатология на „Софиямед“ пациентите могат да се възползват от комплексни диагностични изследвания за оценка на състоянието на черния дроб, включително с последно поколение апаратура. При поставена диагноза и назначено лечение, всеки пациент системно се проследява. При „неясни“ диагностично -терапевтични случаи, екипът на Центъра работи в колаборация с други специалисти от лечебното заведение, както и с експерти от гастроентероличната гилдия за осигуряване на прецизна диагноза и максимално ефективно лечение.

Специалистите в Центъра по хепатология на „Софиямед“ са преки последователи на големия интернист и хепатолог проф. д-р Константин Чернев, д.м.н., имащ огромни заслуги в хепатогастроентерологията, включително за въвеждането на задължителната ваксинация на новороденото за хепатит В през 1992-1993 г, както и за максимално бързото въвеждане в страната през 2015г. на безспорно ефективните лекарства за излекуване от хроничен С хепатит. До последния си дъх, проф. К. Чернев активно работи за налагането на всички съвременни методи за диагностика и лечение на чернодробните заболявания.

„В Центъра ни няма унифицирано решение за диагноза и съответно за лечение. Пациентът може да има една, две, дори три причини за чернодробно увреждане. Още повече, вероятно е да има и други заболявания, например сърдечни, съдови, ендокринни. Диагнозата изисква систематизирано изследване. Затова нашето лечение бива съобразено с причината и следствията от чернодробното засягане, но и с придружаващите заболявания, както и психо-емоционалната нагласа на пациента. Да лекуваме, без да вредим!“, коментира д-р Медаин Кадиш, член на екипа на Центъра по хепатология.

И добавя, че Хепатологичният център в „Софиямед“ е надежден партньор на всеки, който се нуждае от грижа за здравето на своя черен дроб.

„Можем да предоставим на пациента грижа, съобразена с утвърдените в Европа и света препоръки. Без да сме назидателни, макар че понякога това е наложително. Взаимното доверие и двустранно поетата отговорност в хода на лечението между лекар и пациент, както и постоянството, са в основата на повишаването на качеството на живот и преживяемостта на пациента, който страда от чернодробно заболяване“, допълва д-р Невин Идриз, също член на екипа на Центъра по хепатология.

Час за консултация с екипа на Центъра по хепатология в „Софиямед“ - д-р Невин Идриз, д-р Медаин Кадиш, д-р Светослав Славов, може да се запише онлайн през Superdoc.bg или на тел.0895 555 546; 0895 555 567; 0882 34 42 31