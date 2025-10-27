Учени: Болестта на Алцхаймер нарушава циркадните ритми на клетки на мозъка

Болестта на Алцхаймер нарушава циркадните ритми на клетки на мозъка, отговорни за прочистването му от токсични плаки, пише сп. "Нейчър нюросайънс", цитирано от БТА.
Невродегенеративното заболяване често е съпровождано от нарушения на съня - пациентите спят лошо през нощта, чувстват сънливост през деня и страдат от объркване на съзнанието вечер. Тези симптоми отдавна се свързват с нарушение на биологичния часовник, но механизмът оставаше неясен.
Авторите на настоящото изследване от Вашингтонския университет са открили, че амилоидните плаки - ключов признак на болестта, нарушават работата на стотици гени, регулиращи дневните ритми на микроглията (малките глиални клетки) и астроцитите.
Тези клетки изпълняват ролята на "санитари" на мозъка - микроглията почиства тъканта от токсини и мъртви клетки, а астроцитите поддържат работата на невроните.
Направени експерименти с мишки са показали, че с натрупването на амилоид обичайните ритми на генната активност в тези клетки се нарушават, превръщайки подредената система в хаотична.
В резултат на това се нарушава синхронната работа на механизмите, отговарящи за отстраняването на амилоида. Освен това амилоидът създава "нови ритми" в стотици други гени, свързани с възпалението.
Изследователите по-рано са открили протеина YKL-40, нивото на който се променя в зависимост от циркадния цикъл. Тези промени са свързани и с риска от болестта на Алцхаймер. Учените сега смятат, че възстановяването на нормалните ритми на микроглията и астроцитите може да бъде нова терапевтична възможност.
"Едва сега започваме да разбираме как вътрешният часовник влияе върху здравето на мозъка. Възможно е в бъдеще да се научим да го контролираме - да го усилваме, отслабваме или пренастройваме в нужните клетки", казват изследователите.