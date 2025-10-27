Мъж, загубил половината си лице в катастрофа с пиян шофьор, получи новаторска 3Д протеза

Мъж, загубил половината от лицето си в катастрофа, предизвикана от пиян шофьор, получи новаторска 3Д протеза, която да скрие обезобразеното му лице.

Инцидентът станал през юли 2021 г., докато Дейв Ричардс карал велосипед с приятели край Девън. Именно там става жестоката катастрофа, при която 75-годишният мъж е бил влачен под една от колите, пише "Дейли мейл".

Дядото на четири деца останал с трета степен изгаряния, при които са засегнати всички слоеве на кожата, включително мазнините и мускулите на едната страна на лицето му. Той претърпява още травми на гърба и таза, както и множество счупени ребра.

От плъзгането по асфалта Дейв губи част от горната половина на лицето си, носа и шията му са откъснати от черепа, което принуждава хирурзите да отстранят окото му.

"Хирурзите искаха да спасят окото ми, но се притесняваха, че инфекцията може да се разпространи по зрителния нерв до мозъка и затова го отстраниха", разказва мъжът.

След това лекарите покриват увредената част на лицето му с парче кожа. Докато се възстановява лекарите го насочват към клиника, която произвежда 3Д протези. Тя е първата по рода си във Великобритания, която на едно място сканира, проектира и произвежда протезата.

Така пострадалият мъж се сдобива с 3Д протеза, която имитира цвета на кожата, косата и очите му. Протезата се поставя на пострадалата половина на лицето му.

"В ранните дни на възстановяването ми се чувствах много уязвим, избягвах социалните контакти. Отне ми доста време да се почувствам добре в кожата си", казва Дейв.

Пияният шофьор, предизвикал катастрофата, е осъден на 3 години затвор и 7 години без книжка. Той обаче е освободен след година и половина заради добро поведение.

"Не съм доволен от намалената му присъда, защото за малко да загубя живота си и ще трябва да живея с последиците от тази катастрофа, докато съм жив", коментира пострадалият мъж.